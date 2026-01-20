苑裡縣道140線道路拓寬工程動土 預定116年12月完工通車

▲苗栗縣長鍾東錦主持140線2K 870~5K 470道路拓寬工程動土。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】140線2K+870~5K+470道路拓寬工程今天動土，預定116年12月完工。縣長鍾東錦表示，拓寬路段緊鄰台中幼獅工業區，是台中市政府與苗栗縣政府一起合作的一條道路，加上美光電將進駐銅鑼科學園區，工程完工後將可優化聯絡國道3號的行車動線，紓解通往苑裡市區及大甲幼獅產業園區塞車情形，對推動科技產業或發展傳統產業及觀光都有莫大助益。

▲140線2K 870~5K 470道路拓寬工程。

縣府交通工務處指出，縣道140線行經國道三號苑裡交流道，且是通往苑裡市區及大甲幼獅產業園區重要道路，由於路幅寬度無法負荷平日上下班人潮，且每逢假期人流車潮，使得交通量龐大，不分平日、假日常會有回堵現象。

交工處表示，本計畫經交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111~116年)」辦理，核定總經費新台幣3億6,137.4萬元(中央款3億0,716.8萬元、地方配合款5,420.6萬元)。後因工程設計期間經歷營建物價上揚，除核定總經費，縣府也挹注經費9,325萬元(工程費5,400萬元、用地費3,925萬元)，工程總經費4億8,562.4萬元(工程費3億8,996.3萬元（含代辦工程費3100萬元）、用地費7,500萬元、配合台電特高壓電桿下地工程2,066.1萬元)。

今天的動土典禮在苑裡交流道旁垂坤食品第二停車場舉行，由縣長鍾東錦、縣府交通工務處長古明弘、台中市政府副秘書長林育鴻、立委陳超明、苑裡鎮長劉育育、地區議員等人共同動鏟，並率民眾焚香祝禱施工順利，地方也帶來精彩祥獅獻瑞表演熱鬧慶祝。

交通工務處長古明弘簡報指出，本計畫範圍從縣道140線2K+870(苗47-1)至5K+470(國3苑裡交流道)，全長約2,600公尺，現有路寬約12公尺到15公尺，其中大部分路段為雙向各一車道，未來拓寬完成，雙向將各有2~3個車道，共計4~5個車道，兩側並配置人行道，道路總寬度20m，道路拓寬後預期能提升行車品質、提高道路服務水準、預計於116年12月完工。工程完工通車後可優化聯絡國道3號之行車動線，提升整體路網行車效率，增進苑裡地區產業及觀光發展。

縣長鍾東錦感謝陳超明立委大力爭取，公路總局核定經費，苑裡鎮公所、議員及地方鄉親的配合，讓工程順利動土。他表示，拓寬路段緊鄰台中幼獅工業區，是台中市政府與苗栗縣政府，「縣市合作」的一條道路，加上美光電將進駐銅鑼科學園區，完工通車後將可紓解目前的擁塞瓶頸，對發展科技或傳統產業及觀光都幫助很大。

台中市政府副秘書長林育鴻指出，140線2K+870~5K+470道路拓寬工程除了具有人本特色，將人行步道擴寬為1.75公尺，也打通了連結美光集團進駐銅鑼科學園區的交通命脈，對苗栗縣的未來發展指日可待。

交通工務處長古明弘表示，140線2K+870~5K+470道路拓寬工程，從國3苑裡交流道到苑南陸橋路段，是苗栗苑裡、台中大甲及幼獅工業區進出的主要動脈。由於交通需求日增，針對地方持續爭取再從苑南陸橋再延伸到房裡交流道，他表示，縣府已完成可行性評估，近日將上網招標。

古明弘說明，由於房裡交流道用地也涉及台中市政府，希望透過這次拓寬工程合作經驗，苗栗、台中接續有第二次的「縣市合作」，一起努力向公路局爭取，期望能在農曆年前順利成功，給地方鄉親及縣市政府獲得最棒的過年禮物。