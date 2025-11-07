苑裡鎮推動海洋文化從教育扎根 海洋繪本成在地新生兒贈禮

苑裡海洋藝術季邀請大小朋友一起同樂。(圖/苑裡鎮立圖書館提供)

苗栗縣苑裡鎮公所感謝中央海洋委員會於114年補助推動苑你漁我・共享黃金海岸計畫，攜手苑裡鎮民代表會、維晟展業股份有限公司與EIET遊戲解說營一起推展苑裡海洋文化教育。透過繪本創作、海洋藝術季及系列教育課程，讓這座位於苗栗縣海岸西南端的小鎮，以教育為槳、文化為帆，穩健啟航於海洋文化傳承的航道。

鎮公所與國立苑裡高中美術班一同創作苑裡海洋家之味繪本。(圖/苑裡鎮立圖書館提供)

為期一年的推動過程中，計畫核心聚焦於「海洋文化教育扎根」，特別導入國際接軌的OSS海洋序列課程，成功培訓21位苑裡在地海洋種子教師。暑期期間，這批種子師資實地走進社區，帶領孩童與居民體驗苑裡在地海岸生態、漁港故事與海洋環保資源的永續行動。

苑裡鎮長劉育育表示，本次計畫不只從課堂出發，也深入美學與創作，特別與國立苑裡高中美術實驗班跨界合作，完成一本屬於苑裡在地的海洋兒童繪本。「明年起，凡出生於苑裡的新生兒，都將獲贈這本繪本，讓海洋教育從搖籃開始。」她強調，這本繪本不只是閱讀工具，更是一份文化傳承的禮物。

oss培訓海洋種子教師，將所學轉換海洋遊戲課程展現所學。(圖/苑裡鎮立圖書館提供)

在藝術推廣層面，鎮公所更於暑期舉辦「海洋藝文季」，結合攝影、繪畫與新媒體等藝術競賽，記錄苑裡的潮起潮落，也讓居民從不同視角重新看見海的美麗與哀愁。從藝術市集、親子闖關，到海洋講堂與DIY教學，全鎮共學、共創、共享海洋文化的行動力已然成形。