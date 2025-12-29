苑裡高中奪世排賽銀牌 鍾東錦表揚

苗栗縣立苑裡高中勇奪世界排球錦標銀牌縣長鍾東錦（前排中）接見表揚並允設立國際級排球館。（記者江乾松攝）

苗栗縣立苑裡高中排球隊十二月初代表中華台北，遠征在中國舉行的ISFU15世界中學生排球錦標賽，在強敵環伺下仍發揮堅強實力與團隊默契，過關斬將勇奪銀牌佳績。縣長鍾東錦昨（二十九）日接見表揚排球隊選手與教練表現亮眼，另回應地方期待指出，正積極爭取撥用國有地設立國際標準的排球館，作為舉辦全國及國際賽事場館，讓排球運動在苗栗蓬勃發展，持續站上國際舞台發光發亮。

苗栗縣政府教育處長葉芯慧與苑裡高中校長吳俊秀表示，二○二五年ISFU15世界中學生排球錦標賽十二月在中國陝西省商洛市舉行，共有來自十二個國家的勁旅參賽，中華台北代表隊由囊括全國甲級聯賽等五項冠軍的苑高組隊，十二名選手當中有五名來自苑高，成員分別有高一的柯昱承、鄭文冠、張祜琦、國三的許楷杰和林雋祜，以及防護員黃怡綾與教練陳昭凱、張銘仁。

比賽過程，中華台北先後輕取澳門、巴西後進前八強，接著擊退保加利亞和巴西晉級四強，在冠亞軍爭奪賽時遭遇人高馬大且戰力極強的伊朗，最終贏得銀牌殊榮載譽歸國，唯代表隊已將團隊默契和堅強實力發揮到淋漓盡致。

苗栗縣長鍾東錦二十九日上午由教育處長葉芯慧、苑高校長吳俊秀陪同接見排球隊選手、防護員與教練，並頒發獎勵金為他們加油打氣，體育會總幹事周仁聖與苑裡代表會主席洪晃琦亦加碼獎金鼓舞士氣；縣議員徐永煌、張顧礫、翁杰、家長會長江英敏及鎮公所代表也到場致賀。隊長柯昱承則代表學校與球隊，回贈簽名紀念球給鍾東錦，分享無限榮耀。

縣議員徐永煌、代表會主席洪晃琦及家長會長江英敏等人，肯定排球隊累積平日嚴謹的訓練與實戰經驗，揮灑汗水與淚水，讓國家代表隊和縣立苑裡高中排球隊站上國際舞台，是苗栗之光也是台灣之光。來賓同時建議縣府爭取在苑裡地區設立一座國際標準的排球館，以利日後的選手培訓及舉辦大型賽事增加觀摩機會，重現苗栗「黑潮排球隊」榮光。

縣長鍾東錦表示，早在國中小年代就得知苗栗縣的排球很強，也培育出不少國手，正如黑潮排球隊與紅葉少棒齊名；此次代表隊抱回世界中學生排球錦標賽銀牌，努力的成果在國際上發光發熱，他建議增加球員的營養費，讓球員長得高一點、增強戰鬥力，未來發展將不可限量。未來絕對會持續認真推動排球運動！」有關地方爭取設立國際標準排球館的議題，縣長鍾東錦回應，在縣立苑高旁有塊國有土地，正積極爭取國產署辦理撥用程序，目前已有眉目，隨後將提報計畫透過立委和地方各界爭取運動部補助，接著進行規畫事宜，希望能在二、三年內動工興建。如此一來，讓通苑地區發展排球運動，苗栗與竹南地區各自發展籃球和羽球重點運動。

鍾東錦表示，感謝地方首長與各級民代配合縣府推廣體育運動，更感謝縣內許多優秀企業出錢出力，挹注發展體育運動的獎金與資源，而苗栗縣各項運動代表隊也不負期望，屢在全國及國際賽事上發光發亮，站上世界舞台、揚名立萬，這些都令人感動。他並提出，由縣府尋求台電公司與優秀企業合作，培養一支職業排球隊。