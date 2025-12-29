苑裡高中排球隊奪世中運銀牌 苗栗爭取蓋國際排球館深耕發展

苗栗縣立苑裡高中排球隊在ISF U十五 世界中學生排球錦標賽，過關斬將勇奪銀牌佳績。縣長鍾東錦二十九日接見表揚。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣立苑裡高中排球隊十二月初代表中華台北，遠征在中國舉行的ISF U十五 世界中學生排球錦標賽，過關斬將勇奪銀牌佳績。縣長鍾東錦二十九日接見表揚，另回應地方期待指出，正積極爭取撥用國有地設立國際標準的排球館，作為舉辦全國及國際賽事場館，讓排球運動在苗栗蓬勃發展。

二０二五年ISF U十五 世界中學生排球錦標賽，十二月在中國陝西省商洛市舉行，有來自十二個國家的勁旅參賽，中華台北代表隊由囊括全國甲級聯賽等五項冠軍的苑高組隊，十二名選手當中有五名來自苑高。

比賽過程，中華台北先後輕取澳門、巴西後進前八強，接著擊退保加利亞和巴西晉級四強，在冠亞軍爭奪賽時遭遇人高馬大且戰力極強的伊朗，最終贏得銀牌殊榮載譽歸國。

鍾東錦二十九日上午接見排球隊選手、防護員與教練，並頒發獎勵金為他們加油打氣。

地方來賓同時建議縣府爭取在苑裡地區設立一座國際標準的排球館，以利日後的選手培訓及舉辦大型賽事增加觀摩機會，重現苗栗「黑潮排球隊」榮光，讓苗栗的排球與台東紅葉少棒東西輝映。

鍾東錦表示，「未來絕對會持續認真推動排球運動！」有關地方爭取設立國際標準排球館的議題，鍾東錦回應，在縣立苑高旁有塊國有土地，正積極爭取國產署辦理撥用程序，目前已眉目，隨後將提報計畫透過立委和地方各界爭取運動部補助，接著進行規畫事宜，希望能在二、三年內動工興建。如此一來，讓通苑地區發展排球運動，苗栗與竹南地區各自發展籃球和羽球重點運動。