苑裡「天后遍路－稻鎮生活市集」 11/29登場

秋風吹起金黃稻浪，苑裡鎮一年一度最受期待的秋收盛典《天后遍路－稻鎮生活市集》將於十一月二十九日、三十日在「愛情果園」盛大登場。苗栗縣政府與農村水保署臺中分署今年共同打造以「ESG低碳永續旅遊」為核心的活動，將信仰文化、藝術美學與在地市集一次融合，成為今年秋天最具風土魅力的山海慶典（見圖）。

活動首日推出「天后遍路一日騎旅」啟程儀式，自愛情果園出發，沿著海線以單車走訪信仰據點，讓旅人以最貼近土地的方式體會「以旅程致敬信仰」的精神，也象徵苗栗邁向低碳旅遊的新里程碑。縣府表示，希望透過輕量旅遊方式，讓更多人以更友善環境的方式重新認識海線風景。

兩天活動串聯超過二十 家在地品牌，從小農選品、地方美食、特色手作到舞台音樂展演，打造吃、買、玩一次滿足的生活市集體驗；活動現場也規劃拍照亮點與期間限定好禮，讓旅人能邊逛邊拍、帶走屬於秋天的幸福收穫。

今年更同步推出兩條深度遊程：以媽祖信仰與海線人文為軸的「天后遍路」，以及結合藝術、美學與慢城風景的「藝境慢遊」山線路線，搭配沿線「ESG友善驛站」推出限定優惠，引導旅人以更低碳、更從容的方式穿梭山海。

活動期間，「愛情果園」周邊也將展出藝術家張樸勻以苑裡農村為靈感創作的三件作品－《編織庇蔭》、《守護》與《蜻定稻香》，搭配稻田彩繪，打造今年秋季最吸睛的地景藝術現場，成為遊客不可錯過的超強打卡點。

苗栗縣政府表示，誠摯邀請民眾於十一月二十九日、三十 日前往苑裡愛情果園走走，逛市集、聽音樂、品美食、玩騎旅、賞藝術、拍美照、集好康，一起感受「慢慢山海?綠色行旅」的秋收魅力，來場兼具信仰、人文與永續精神的幸福旅行。