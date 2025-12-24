苓雅區餐飲店肉燥飯藏蝸牛 衛局查察

社群媒體反映苓雅區某餐飲店販售肉燥飯裡有蝸牛，高雄市衛生局派員查察（衛生局提供）

社群媒體反映苓雅區某餐飲店販售之肉燥飯裡有蝸牛，衛生局今接獲反映即派員查察，業者尚未營業，現場檢視待烹煮的地瓜葉未見蟲體等異物。業者表示已接獲消費者反映，將加強員工食材前處理異物檢視及以少量多批次方式清洗。

針對業者販售食品內含肉眼可見異物、蟲體等情形，衛生局要求業者依食品安全衛生管理法第17條暨「一般食品衛生標準」第3條相關規定限期改善，屆期未改將依同法第48條規定，裁罰至少3萬元整罰緩。

衛生局另查業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，此外依「食品良好衛生規範準則」查察，針對現場垃圾桶未加蓋、避免食材交叉污染等缺失，依法食安法第8條飭令業者限期改善；倘經複查未改善同法44條規定，處新臺幣6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲業者應依食安相關規定加強食材清洗、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。