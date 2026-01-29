苓雅圖分館與台鋼雄鷹推雄愛棒球No.1

高雄市立圖書館苓雅分館與台鋼雄鷹棒球隊共同推動的「雄愛棒球No.1」系列閱讀推廣活動，今年已邁入第三年，今年首場活動於苓雅區生日公園舉行，特別邀請苓雅區出身的台鋼雄鷹投手林建宏選手返鄉進行社區回饋。

該活動吸引眾多苓雅區民眾及苓雅分館愛閱讀的小朋友踴躍參與，活動中，林建宏選手親自示範並帶領參與者進行暖身，並逐步介紹投球、守備及打擊等棒球基礎技巧，透過實際操作與互動體驗，讓參與民眾深入感受棒球運動的魅力與樂趣。

高市圖苓雅分館代理主任王詩凱表示，該活動以閱讀推廣為核心，結合運動體驗，讓孩子們除能透過書籍認識棒球相關知識外，亦能將書中難以完整呈現的運動技巧，透過實際肢體操作加以具體化，達到寓教於樂之成效。

另外，這次活動得以順利於生日公園辦理，特別感謝苓雅區仁政里辦公室協助場地申請，使該活動能於日常生活公共空間中進行，營造貼近社區、融入生活的運動與閱讀體驗；苓雅分館也將持續結合在地資源，推動多元閱讀推廣活動，深化圖書館與社區之間的連結。

更多「雄愛棒球No.1」系列活動相關資訊，歡迎追蹤高雄市立圖書館苓雅分館Facebook粉絲專頁及高雄市立圖書館全球資訊網最新消息。