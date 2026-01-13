苓雅夜市爆警匪對峙 員警破窗把駕駛拉下車上銬

高雄市 / 綜合報導

昨(12)日天晚上8點多高雄苓雅夜市爆發警匪對峙，不少民眾都目擊警方當街破窗，將一名男子拉下車上銬！男子先在 文武一街 逆向行駛，遭警方攔查，沒想到他拒檢逃逸，還是被抓到,原來男子酒駕,而且是累犯，他的駕照因為之前酒駕早就被吊銷，種種違規最高可處7萬多罰鍰。

員警巡邏，見前方小客車逆向行駛，立刻示意要他停車，值勤員警VS.駕駛：「(等一下麻煩前面停一下好不好)，為什麼，(你剛剛在榮安街，文武那邊，你逆向了)，(你要停喔)不要啦，(你若不停，我會開你喔)。」男子聽聞自己逆向，不以為意，還執意往前開，員警立刻展開追緝。

值勤員警：「下車，下車。」雙方追逐好一段距離，但男子堅持不下車，員警只好破窗把他拉下來，事發就在高雄的苓雅夜市裡，馬路中間爆發警匪對峙，吸引周遭攤商民眾圍觀。目擊民眾徐先生：「員警要抓他下來，他不肯下來，就把車子的玻璃砸了，就拖他下來。」

員警當街破窗地上滿是玻璃碎片，而駕駛則被上銬，因為他不只涉嫌，逆向行駛拒檢逃逸，且先前就因為酒駕，駕照遭吊銷，這次酒測值也超標達0.26，種種違規，最高可處73800元罰緩。

高雄市警局前金所所長尤明賜：「依違反公共危險，妨害公務罪逮捕送辦，員警執勤破窗過程遭碎玻璃割傷，左手掌縫兩針並無大礙。」酒駕累犯連駕照都被吊銷，卻還僥倖上路，一時逆向被警方鷹眼逮個正著，攔查於夜市裡，只能在眾目睽睽之下狼狽遭逮。

