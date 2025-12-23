苓雅清潔隊公辦都更啟動 55億元打造結合公共服務、商業與綠意住宅新地標

高雄市苓雅清潔隊公辦都市更新案正式啟動，基地位於三多二路與和平一路口，面積約3,452平方公尺，高市府與隆大營建事業公司完成簽約，總投資金額達55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪，未來將打造結合公共服務設施、商業空間與優質住宅的複合型社區，成為市區核心再發展的新典範。

↑圖說：高市府與隆大營建事業公司舉行苓雅清潔隊公辦都更案簽約儀式。（圖片來源：高雄市捷運局提供）

高雄市副市長林欽榮表示，苓雅清潔隊舊址屋齡已逾60年，市府透過公辦都更方式進行更新，不僅可提供環保局嶄新的辦公空間，也規劃符合高齡化社會需求的日間照顧中心。基地鄰近輕軌五權國小站，具備良好大眾運輸條件，可有效提升周邊公共服務品質，並鼓勵市民使用輕軌與步行系統。

隆大營建董事長陳武聰指出，感謝市府給予持續投資高雄的機會，本案以「藝文、學園、堆疊」為設計核心，將書本堆疊的意象轉化為建築語彙，透過錯層陽台、水平線條與垂直綠化，形塑如書頁翻展般的立面節奏。全案將依規劃取得銀級綠建築與耐震標章，並導入雨水回收、透水鋪面及多層次綠化設計，朝低碳、永續與高安全標準邁進。

↑圖說：苓雅清潔隊公辦都更案將以「藝文、學園、堆疊」為核心，書本堆疊意象與垂直綠化形塑書頁翻展般的立面。（圖片來源：模擬圖/高雄市捷運局提供）

市府規劃，新建築將於三多路側退縮留設6公尺人行步道，打造林蔭大道，提供學童前往五權國小安全的通學路徑，同時也讓居民能舒適步行至輕軌五權國小站，提升大眾運輸使用率；和平路與英明路側則規劃街角廣場與商業設施，提供街區戶外活動空間，促進商業發展並豐富周邊生活機能。

捷運局長吳嘉昌表示，此案為陳其邁市長上任以來，捷運局完成的第8個土地開發簽約案。基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後預計可新增約400戶、1,200人口的輕軌使用量，底層設置商業與公益設施，也將吸引市民搭乘輕軌前來。市府可分回的權利金將挹注捷運建設經費，是高雄實踐TOD（大眾運輸導向發展）城市的重要案例。

↑圖說：低樓層將設置日照中心、環保局辦公室等公共服務單位。（圖片來源：模擬圖/高雄市捷運局提供）

公共與公益設施方面，本案規劃設置約270坪的室內日間照顧中心及150坪的環保局辦公室，提供長輩日間生活照顧、餐飲服務、交通接送、健康促進與文康休閒活動，讓高齡者獲得專業照護與豐富社交生活，並同步捐贈一座YouBike 2.0站點，落實大眾運輸導向的捷運城市政策。

捷運局指出，目前尚有捷運R17站A5基地、O9聯合開發案BC基地及前金區後金段等多案評選與招商中，累計可挹注捷運建設經費約536億元。市府將持續透過捷運站周邊土地開發，創造更多運量，鼓勵市民使用大眾運輸，朝向低碳、永續的捷運城市目標邁進。

