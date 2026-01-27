苓雅監理站籲老舊汽機車不使用 速辦報廢 以維權益

立法院已三讀通過《公路法》修正案，將民眾熟知的「汽車燃料使用費」正式更名為「公路使用養護安全管理費」；高雄市區監理所苓雅監理站提醒，家中若有長期不使用或已不堪使用的老舊車輛，請務必盡早至各地監理所（站）辦理報廢登記，以確保自身權益，避免持續計徵公路使用養護安全管理費。

苓雅監理站今(廿七)日說明，依據現行法規，只要車籍資料正常，無論車輛是否實際行駛，監理機關皆會依法寄發公路使用養護安全管理費繳款通知書；許多車主因車輛老舊停放家中未處理，導致欠費累積，甚至產生罰鍰與後續強制執行等問題。

苓雅監理站何明勇站長表示，辦理報廢手續相當簡便，僅需備妥車主身分證正本、行照、車牌(汽車二面／/機車一面)及代辦人身分證正本，至各監理所（站）臨櫃完成車籍報廢登記並當場結清所有的欠稅罰鍰，該車的公路使用養護安全管理費也只計徵到報廢的前一日，越早辦省越多。