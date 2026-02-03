苔蘚變冷氣機 雲林小學生奪金

台階上不起眼的苔蘚竟能變身冷氣機！雲林國小學生在「2026 IEYI世界青少年發明展」台灣選拔賽中大放異彩。學生胡又勻、鐘允、鐘立運用苔蘚降溫原理研發「低耗能冷氣」，在競爭最激烈的「便利生活類」脫穎而出，勇奪金牌獎。

本屆賽事吸引全台1300多名青少年競技，雲林國小表現耀眼，金牌作品「屋頂的小綠洲，苔蘚魔法降溫器」發想捨棄傳統壓縮機，改以室外苔蘚模組結合製冷晶片進行水循環散熱。

指導老師之一翁瑞紅指出，學生不僅需精準規畫系統，更在反覆練習中掌握了「短時間精確簡報」的關鍵，獲得評審青睞。

陳秉毅、張郁婕、林柏丞等3名同學發想做一台環保空氣清淨機，核心概念是使用「生物」替換耗材，討論後決定採用能透過光合作用轉換二氧化碳的「小球藻」，歷經4代模型優化後，成功抱回銀牌。指導老師表示，學生遭遇怎麼養小球藻、如何穩定光照、如何建構循環系統、效率如何量化、多久維護一次等問題，不斷查資料、與老師討論、問專家，先把第一代系統做出來，再一代一代升級優化。

另一組學生鍾乙菱、張芊柔與莊秉顥，透過研究「黑水虻」的廚餘攝食偏好，建立午餐營養資料庫以優化去化效率，獲得「永續發展與農業技術類」佳作肯定。

校長關勝周表示，該校長期推動科學教育，鼓勵孩子從生活細節中發現問題，今年競賽成績刷新校史紀錄，展現學生結合科技知識與永續思維的實踐力。