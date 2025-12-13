苗中小學數位學習精進方案成果展 縣長獎勵績優學校並體驗新科技

苗栗縣政府教育處昨十三日在巨蛋體育館舉辦「數位新視界、智慧新苗栗」數位學習精進方案成果展，展示國民中小學一年來在數位學習上的創新成果與實踐成效。縣長鍾東錦期勉學生努力學習數位新知與技能的同時，也強調電力與水力就是AI發展的實力，更是國力的象徵，期許教育團隊攜手地方各界持續深耕數位教育領域，進而在苗栗形成一個眾所矚目的AI聚落。

「數位新視界、智慧新苗栗」數位學習精進方案成果展，昨天上午由縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧偕同臺中教育大學教授曹傑如、清華大學教授吳聲毅等專家學者，以及各級民代和企業代表共同主持啟動儀式；全縣國民中小學校長及師生則各自卯足全力，呈現各校推動數位學習的亮麗成果，這是繼日前教學成果分享會暖身活動之後，年度壓軸盛會。

會場匯集了三十五個攤位，展示成果也提供闖關增添樂趣，攤位涵蓋AI 智慧學習應用、多元文化與跨領域探究、遊戲式互動教學及沉浸式AR／VR體驗課程等多元主題，吸引不少學生和家長體驗。縣長鍾東錦也與東興國小師生互動，體驗運用高科技儀器檢測草莓有無病蟲害或蟲害種類，正是AI科技運用到農業最佳的案例，也契合縣府積極輔導莓農篩選健康種苗及呵護草莓成長的政策。

啟動儀式後，縣長鍾東錦頒獎表揚獲教育部數位學習績優領導教師林在營，以及優良教案、績優學校、卓越學校、典範學校、績優人員及親子互動獎項，肯定這些學校和個人在推動數位教學領域的努力與成果，也透過數位科技激發創意、培養解決問題的能力，展現科技融入教學的豐富樣貌與無限可能（見圖）。

縣長鍾東錦表示，近日頻繁接觸企業廠商交流意見後，普遍認為要迎接AI時代的來臨，必須具備充沛的電力與水力，才能厚植AI的實力並展現國力；通霄發電廠將加倍發電因應，縣府另配合中央全力推動新建天花湖水庫工程，也填補水力的能量，相信在各界的支持下，苗栗可望形成一個AI聚落。鍾東錦感謝協助推動數位教育的專家學者，並鼓勵學生要運用縣府挹注的大屏、平板等設備，用心學習吸收新知，同時要兼顧體育運動，他對國中小的校長有百分百的信心，只要各界齊心協力，定能培育更多優秀的科技人才。

昨日成果展由新埔國小獅隊的祥獅獻瑞與建國國中合唱團精彩開場，縣長鍾東錦罕見地表達觀賞心得和建議。鍾東錦說，「弄獅」是重要民俗文化，學生的祥獅獻瑞也相當精彩，但他建議按民間習俗，可以提供舞獅的靈魂人物一個猴子或大面鬼的面具，表演起來更傳神也符合民風色彩；在合唱團獻唱客家歌曲結束後，鍾錦突然來個「隨堂考試」，詢問來賓有多少人清楚了解內容？結果不如預期，他當場指示教育處協助配備字幕機，既可清楚顯示歌詞內容，也能帶動熱絡氣氛。