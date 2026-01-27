苗栗縣一一五年度中小學聯合運動會開幕大會會旗進場。



（記者江乾松攝）

▲苗栗縣一一五年度中小學聯合運動會開幕大會會旗進場。



（記者江乾松攝）

「苗栗縣一一五年度中小學聯合運動會」二十七日在苗栗縣立體育場舉行開幕式，縣長鍾東錦表示，縣府將持續落實體育扎根計畫，補助優秀選手及團隊培訓經費，並補充成長中需要的營養給選手，讓每位選手都持續發光發熱、綻放光芒，為苗栗、為台灣爭光。

「苗栗縣一一五年度中小學聯合運動會」於二十七日至三十日為期四天在苗栗縣立體育場舉行，本次賽事參賽選手共一千四百三十九名選手角逐田賽九項、徑賽二十項及混合運動等各項競賽；本次運動會也藉由公平的競爭選拔，找出優秀選手代表苗栗縣參加四月全國中等學校運動會及五月全國小學田徑錦標賽。

廣告 廣告

昨天的運動會開幕邀請縣長鍾東錦、十八鄉鎮市長、議員、各參賽學校校長等共同為選手加油，現場邀請啦啦隊開場表演，並由建功國小舞蹈班六年級同學引領會旗進場，賽會聖火代表由一一四年度全國中等學校運動會國男組田徑一百公尺金牌大同高中陳岳琳，及國女組田徑四百公尺跨欄金牌竹南國中莫宥芩共同點燃大會聖火，並由高女組田徑四百公尺跨欄銀牌大同高中林巧鈴代表運動員宣誓後，正式揭開為期四天的賽程。

苗栗縣政府教育處表示，一一四年度全縣中小學聯合運動會，共計有十六項三十人次破大會紀錄，期待本次運動會選手們突破以往，創造佳績。縣府將持續落實體育扎根計畫及推動防護深耕計畫，積極培訓各項體育團隊，透過「苗栗縣公私立高級中等以下學校優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」及運動部基層選手訓練站計畫，持續補助優秀選手及團隊培訓經費，以求強化本縣運動三級制發展。

縣長鍾東錦感謝多家企業長期支助縣內體育項目，縣府為培養更多優秀運動員，已啟動優秀運動團隊企業認養計畫，目前已有多家企業積極響應；政府資源有限，民間能量無窮，藉由企業認養學校體育績優團隊，讓苗栗子弟在運動場上能賣力揮灑、創造佳績。