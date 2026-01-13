苗中彰投TPASS快斷炊誰的錯？藍綠這麼說

▲TPASS一旦斷炊，中部地區2.8萬名通勤族的權益將受損，圖為台中市捷運站。（圖／台中市政府提供，2026.01.13）

[NOWnews今日新聞] 中央總預算遭掣肘，通勤月票TPASS面臨斷炊，台中市政府今指出，中彰投苗TPASS的經費可用到1月底。藍委楊瓊瓔批評，不該用政治意圖來卡關，讓國人變成中央與地方的夾心餅；民進黨台中市黨團總召周永鴻斥楊瓊瓔倒果為因，呼籲市長盧秀燕催促自家立委快審預算，而非甩鍋給中央，害2.8萬名中部通勤族成為政治攻防的犧牲品。

TPASS面臨斷炊危機，北北基桃地方政府決議先行墊付。台中市交通局長葉昭甫今（13）日受訪時表示，中彰投苗TPASS廣受好評，市府希望延續政策，但跨縣市運具整合屬中央權責，還是要靠中央籌編預算。每年中央核撥台中的補助費用約1.3億元，中市府上周與彰化、苗栗、南投縣府討論，目前的剩餘預算可用到1月底，希望中央有所表示，是否同意地方先行代墊，以及之後如何歸墊，中央有明確做法後，地方才能因應。

爭取國民黨提名參選下屆台中市長的楊瓊瓔強調，中央與地方政府必須團結合作、以國人權益為基準，若用政治意圖來卡關，讓國人變成中央與地方的夾心餅，這是對不起國人。她呼籲中央政府好好溝通，將人民所需視為第一優先。

▲立委楊瓊瓔今早前往西區向上市場掃街拜票。（圖／立委楊瓊瓔提供，2026.01.13）

台中市議員周永鴻對楊瓊瓔說法嗤之以鼻，他強調「冤有頭債有主」，中央政府推動TPASS以來成效顯著，相關延續經費早編入今年度總預算。問題並非中央不給錢或不辦理，而是國民黨與民眾黨在立法院聯手杯葛，導致預算遲遲無法審查，市府現在要求中央發公文同意代墊，根本是搞錯對象、倒果為因。

周永鴻強調，解決TPASS危機的最快路徑就在立法院。盧秀燕身為國民黨重量級領袖，與其對外喊話要行政院給公文，不如直接拿起電話，要求自家黨籍立委停止無理杯葛、趕快把總預算審完，不要讓2.8萬名中部通勤族的權益淪為政治攻防犧牲品。只要總預算通過，經費自然到位，根本無須煩惱代墊問題。

