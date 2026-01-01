苗元旦誕4嬰 母子同生日

迎接2026年到來，苗栗大千綜合醫院1日早上喜迎4位元旦寶寶。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

迎接2026年到來，苗栗大千醫院1上午喜迎4名元旦寶寶、3男1女，其中1名產婦本身就是元旦寶寶，因第2胎孕期有妊娠糖尿病，以剖腹生產，實現母子同為元旦寶寶的心願，產房及嬰兒室洋溢著新生的喜悅。

接生其中3位元旦寶寶的林敬旺醫療副院長表示，3位產婦皆採剖腹產方式分娩。其中27歲的林姓產婦本身就是元旦寶寶，因第1胎為剖腹產且此胎有妊娠糖尿病，因此選擇剖腹生產。此胎為男寶寶，預產期原為1月4日，她一直期盼寶寶能和自己一樣在元旦出生，原本擔心無法如願，沒想到寶寶十分貼心，耐心等到1日才報到，成功實現母子同為元旦寶寶的美好心願。