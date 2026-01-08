苗北監理服務據點揭牌啟用，苗北鄉親不用舟車勞頓到苗栗市換駕照。（記者江乾松攝）

▲苗北監理服務據點揭牌啟用，苗北鄉親不用舟車勞頓到苗栗市換駕照。（記者江乾松攝）

苗北地區民眾爭取設立的「苗北監理服務據點」昨（八）日正式揭牌啟用，一早就吸引許多頭份、竹南地區換駕照的高齡鄉親前往辦理。縣長鍾東錦感謝新竹區監理所支持及陳超明、邱鎮軍、沈發惠三位立委大力促成，讓苗北地區的民眾今後不必舟車勞頓到苗栗市辦理監理業務。

過去苗北地區鄉親辦理監理相關業務，除每兩週一次於週四在頭份市公所及頭份衛生所設置的監理巡迴站可辦理部分簡易業務外，多數業務仍須親自前往苗栗監理站，對民眾而言往返路程相當不便。為提升苗北地區民眾辦理監理業務的便利性，交通部公路局新竹區監理所與苗栗縣政府合作，選定竹南鎮公園二街十五號「上德匯苗北辦公室」設立「苗北地區監理服務駐點」，並於昨天上線服務。

縣長鍾東錦、縣府交工處長古明弘、新竹區監理所所長孫榮德、立委陳超明、邱鎮軍特助彭啟瑞、頭份市長羅雪珠及地區多位議員上午到場一起為「苗北監理服務據點」揭牌。一行人隨後走進據點參觀，並聽取苗栗監理站站長周景朗業務簡報。

周景朗站長指出，「苗北監理服務據點」目前有二位人力及一位志工，固定於每週四上午九時至下午三時，提供多項簡易監理業務服務，包括高齡駕駛換照、交通違規罰款繳納及相關業務諮詢等。另外，考量近年國人到日本旅遊的需求，也提供日本譯本駕照核發。

「苗北監理服務據點」昨天上午剛啟用就吸引許多頭份、竹南地區換駕照的高齡鄉親前往辦理，今年八十歲的陳女士從衛生所得知訊息，也從竹南騎車過來辦理換照。