苗北監理服務新據點辦理業務更方便！

新竹區監理所為便利苗北鄉親洽辦監理業務，經與苗栗縣政府協商，將自一一五年元月二日起頭份派駐服務據點轉移至竹南鎮公園二街十五號「上德匯」，並延長上午服務時間至中午十二時，下午時段則至三時，同時增加駐點服務頻率為每周四皆提供服務，歡迎苗北鄉親多加利用。

新竹區監理所苗栗監理站副站長趙秀英表示：派駐據點將提供辦理高齡駕駛執照審驗、換照及簡易監理業務(含行、駕照換補發、住居所/就業處所地址申請、日文譯本駕照申請、職業駕照審驗、交通違規繳款、機車報廢、汽燃費約定帳戶轉帳扣款及電子帳單申請)等服務。新竹區監理所提醒，辦理75歲以上高齡駕照換照之鄉親，需預先安排時間到評鑑合格醫院或衛生所進行體檢，經體檢合格及通過「認知功能測驗」(或檢附無患有中度以上失智症證明文件)後，於駐點服務時間攜帶該體檢表、駕照正本、身分證正本、最近兩年內同1組的1吋照片4張(含體檢)及高齡換照規費(汽車及機車各新臺幣50元)到場辦理換照，如無駕駛需求或身體狀況不適合駕車者，也鼓勵主動繳回駕照。

另有關網路上傳聞「一一五年一月起駕照效期只到七十歲？趁現在換照可到七十五歲？」是錯誤訊息，新竹區監理所特予澄清！高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車。所以一一五年五月起滿七十歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照（見圖）。