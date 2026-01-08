苗北監理駐點啟用 每周四服務

苗栗縣苗北地區監理服務駐點8日舉行啟用儀式，提供苗北民眾穩定、便利的監理服務。（呂麗甄攝）

苗栗縣苗北地區長期缺乏固定監理據點，民眾辦理高齡換照及簡易監理業務須前往苗栗市，因應人口北移與在地需求，交通部公路局新竹區監理所與苗栗縣政府8日在竹南運動公園旁的苗栗縣政府苗北辦公室，舉行監理服務駐點啟用儀式，為苗北居民提供穩定且便利的監理服務。

新竹區監理所長孫榮德表示，自民國108年起監理所便在苗北地區提供巡迴監理服務，但每周僅1次、服務4小時，民眾辦理高齡換照及簡易監理業務仍不便。隨著頭份、竹南人口快速成長，巡迴頻率與容量已不敷使用，經地方人士與立委協調，監理所與縣府合作，將巡迴服務轉型為固定駐點，進駐竹南鎮縣府苗北辦公室，提供穩定的監理諮詢與申辦時段。

苗北監理服務駐點每周四上午9時至12時、下午1時至3時提供固定服務，業務包括高齡駕駛執照審驗與換照、行照補發、地址變更、交通違規繳款、日文譯本申請等簡易監理服務。孫榮德也提醒，75歲以上長者若不再使用駕照，可主動繳回，完成後可享TPASS優惠，兼顧長者安全與公共運輸使用。

縣長鍾東錦表示，苗北地區過去缺乏固定監理據點，民眾往返苗栗市辦理業務不便，選在竹南、頭份交界設置，希望兼顧兩地居民便利性。感謝立委及各級民意代表協助，也感謝新竹監理所配合。該據點不僅提供高齡換照、簡易違規處理等服務，也讓行政服務更貼近民眾需求。後續會持續關注，未來如果有需要還會調整資源，確保每位縣民都能感受到便利與公平的公共服務。