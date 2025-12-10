苗博雅不認輸！再嗆「台灣失守首批被抓」又被楊智伃狠打臉

面對台海戰爭，台北市議員苗博雅說「打仗也可以正常上班」，被網友罵翻後，苗博雅又稱會第一個被抓走，引發爭議。對此，國民黨前發言人楊智伃怒轟苗博雅，實在太看得起自己！戰爭若真的開打，唯一還能繼續上班的，恐怕就只剩你們這些繼續洗地的綠營側翼。

國民黨前發言人楊智伃。（圖取自楊智伃臉書）

楊智伃今天（10日）在臉書發文表示，作為執政當局，透過煽動恐懼製造政治紅利，甚至在民調、網路節目上，透過立委與民代側翼帶風向，要求民眾「不可以恐懼戰爭」？不想上戰場，就等於不愛台灣？這根本不是愛不愛台灣的問題，這是在暗示人民：「你就算害怕，也必須配合這場他們選擇要走的戰爭路線」。

面對台海戰爭苗博雅說「打仗也可以正常上班」，被網友罵翻。（圖/資料照）

楊智伃進一步指出，更何況苗博雅還錯誤類比烏俄戰爭與台海戰爭的可能性。烏克蘭或俄羅斯之所以還能部分運作，是因為它們有戰略縱深，土地面積更是天壤之別。烏克蘭的國土面積約為台灣的16至17 倍，俄羅斯更是世界面積最大的國家之一。

反觀台灣，楊智伃直言，台灣是一座海島，沒有縱深，沒有退路，一旦開戰，第一波很可能就是最後一波。這是所有期待區域和平穩定的民主社會與人民，無法接受的現實風險。苗博雅沒知識，也要有常識，沒常識，也該對自己有點認知，真的太看得起自己了吧？還是現在是在跟綠委沈柏洋 PK，搶佔青鳥「抗中保台大將軍」的話語權？恐怕戰爭若真的發生，唯一還在繼續工作的，就是你們這些在網路上散播精神勝利、繼續洗地的綠營側翼。

