苗博雅做1事「感動賴清德」？郭正亮：想爭取代表民進黨

郭正亮認為，沒什麼綠營民代在幫小橘書辯護，苗博雅(右)近日論調能讓賴清德感動。（合成圖／示意圖／資料照）

台北市議員苗博雅宣稱若爆發戰爭，台灣本島民眾仍可維持上班上課，遭批不懂軍事。苗博雅9日發聲回擊，強調若台灣被佔領，自己不會投降「絕對是第一批被抓甚至被殺的」。前立委郭正亮直言，苗幫民防小橘書辯護，應是爭取選舉提名，賴清德應該會蠻感動的。

郭正亮10日在《大新聞大爆卦》節目提到，「美國不是在講嗎：你要撐一個月！所以我們才配合做城鎮戰的演練。」中國大陸當然希望愈短愈好，一個星期就佔領。苗博雅所講的，剛好跟中國大陸的作戰想定是相反的。

廣告 廣告

郭正亮直言，苗博雅本來就不會介入戰爭，至少不會「被徵召」去戰場。第二，苗博雅講的「被抓甚至被殺」，那表示戰爭已經結束了。已經結束了，人家才會來抓政治犯！哪有人戰爭的時候在抓政治犯？所以邏輯都錯亂了。

郭正亮強調，「而且真的打完了，人家也不會首先抓你，因為你沒有那麼重要！」要抓的應該是沈伯洋。主持人李珮瑄直呼，這樣講，沈伯洋會多開心！郭正亮表示，戰爭若結束，台獨28人名單當然優先抓，「你（苗博雅）還沒有上名單！所以，把自己講得太重要了。」

郭正亮指出，苗博雅這樣講，主要是要爭取到賴清德的注意，是不是可以讓苗博雅選台北市長？讓苗博雅代表民進黨選立委？這個比較實際，「因為現在幾乎沒有看到有人在幫...你有看到民意代表在幫『小橘書』作辯護嗎？」苗博雅是開直播作辯護！

郭正亮說，「所以賴清德應該會蠻感動的！」

【看原文連結】