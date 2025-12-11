苗博雅喊去上海要小紅書配合執法！蔣萬安：該反映的我們會反映

記者楊士誼／台北報導

苗博雅要求蔣萬安去雙城論壇時，要求在上海設立公司的小紅書配合台灣打詐政策。蔣萬安表示「該反映的我們都會反映」。（圖／翻攝畫面）

「小紅書」因涉多起詐騙案，且業者迄今不配合執法，政府因此對其網站停止解析、限制接取1年，台北市長蔣萬安開嗆「反中反到自己變成共產黨」，引起爭論。社民黨北市議員苗博雅今（11）日表示，小紅書母公司就在上海，希望蔣萬安參加雙城論壇時，請對方配合台灣的打詐要求？蔣萬安則說「該反映的我們會反映」，他也表示，議員一直不支持舉辦雙城論壇，又要自己反映，希望立場能夠一致。

苗博雅表示，看到蔣萬安三度受訪批評中央「停止解析」小紅書網站，更喊話要檢視打詐政策。但比起去年同期，北市上半年詐騙雖因統計方式改變，增加8019起案件，但財損金額增加81億卻是事實。而打詐專法通過後，全國詐騙財損降低，北市卻成為全國詐騙熱區，11月財損跟受理案件數名列前茅。蔣萬安則說，北市打詐攔阻的金額也是六都最高，「我們檢視中央是看一個月後的成果」。苗博雅則強調，檢視別人之前應先積極把自己的事情做好，而社群平台詐騙多發，平台業者責任是否重要？蔣萬安則表示，平台業者該負起責任。

苗博雅隨即指出，小紅書目前完全沒有配合政府通報。下架詐騙廣告、停權詐騙帳號連抖音都能配合，但小紅書從沒配合過。蔣萬安回應，這也要看Meta平台詐騙金額多大，他要為北市警局說句話，警方努力在臉書上抓詐騙，但通報中央後中央卻不罰。苗旋即問，蔣萬安是否支持小紅書要配合我國政府打詐？蔣回「任何平台都需要，那Meta為什麼不配合呢？臉書、Line......這些都不配合」。

苗博雅繼續說明，國安局所做15項資安檢測中，小紅書沒有一項合格，而打詐專法第42條也載明主管機關可以停止解析涉及詐欺的網站，小紅書並非唯一。但停止解析不代表用戶連不上去，用戶仍可透過更改伺服器位址後連上小紅書，他問蔣萬安，這是否跟中國「網路長城一樣」？蔣是否知道網路長城定義為何？蔣則說「基本上就是必須要翻牆」。

苗博雅進一步說明，中國法律規定，上網只能通過政府允許的窗口，任何私人或單位不得自建窗口進行國際聯網，這和台灣完全不一樣，台灣任何人跟企業都能自由更改伺服器位置，就能接取小紅書，「你是首都市長，我是認為發言應該精準」，蔣萬安也表示同意。苗博雅也表示，台灣目前有三百萬用戶，蔣萬安可能想照顧這些用戶，但除了批評外能否有點實際作法？蔣萬安則重申「打詐要標準一致」。

苗博雅隨後問蔣萬安，小紅書的公司剛好就在上海，蔣前往雙城論壇時要不要拜訪小紅書公司，請對方配合台灣的打詐要求？蔣萬安則說「該反映的我們會反映」，但自己過往的發言不是挺任何一個社群平台，而是希望標準要一致，但現在標準不一致。苗博雅反擊，要呼籲中央政府是自由，但也應該呼籲平台配合打詐，但蔣萬安的發言中都沒提及「小紅書要配合」；蔣則回應「任何平台都該配合」。

苗博雅說，雙城論壇舉辦多年，每一任市長都說是「很棒的溝通平台」，就讓大家看看這管道有多棒，不要每次都行禮如儀和中國官員拍照，他期待蔣萬安在雙城論壇時跟中共、小紅書反映，請他們配合打詐專法，在台灣設立代表，把詐騙廣告下架。蔣萬安也回應「該反映我們會反映，但議員一直不支持舉辦雙城論壇，又要我反映，希望立場要一致」。

