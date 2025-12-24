苗博雅喊「台灣死刑還沒被廢除」 網炸鍋：為何不執行

苗博雅長期秉持的廢死立場及言論爭議不斷。（示意圖／資料照）

張文隨機攻擊案引發輿論熱議，北市議員苗博雅表示，自己的觀察，賴清德並沒有不願意執行死刑，現在還沒執行的是因為還有程序在進行，台灣現在就是還有死刑，死刑沒有被廢除。被PTT網友嗆爆「以前不是說不要拿死囚暖民調嗎」、「沒有廢除但都不會判死喔」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，苗博雅22日於YT直播表示，目前針對死刑的判決與執行，都有法定的條件、程序，一定要達成才能夠判決執行死刑，為什麼會有這些程序與規定？當然是因為台灣在這20、30年民主轉型，從戒嚴到解嚴，體察到不能夠讓國家太過擴張、肆無忌憚，當今天國家要剝奪人的生命時，一定要有嚴格條件限制，避免過去不願意看到的冤錯假案的產生。

廣告 廣告

苗博雅認為，自己的觀察，賴清德並沒有不願意執行死刑，因為今年年初出現一個所有程序都跑完的死囚，賴清德政府就立刻執行死刑，在這邊不涉及個人立場、想法，只是很客觀的在評論，事實上現在還沒有執行死刑的都是因為還有法定程序在進行當中。

苗博雅直呼，這幾天網路上很多人為了死刑存廢對罵，但問題是台灣現在就是還有死刑，死刑沒有被廢除，再加上這個個案兇嫌很顯然追尋死亡的結果，連這樣的案子都要製造沒有意義地再撕裂，不管立場是什麼，心都是很痛的。

PTT網友表示「他誰啊？代表總統講話」、「每天在那偷換概念」、「那死刑定讞的為什麼不執行」、「廢死噁心就在這裡，明知一致決實質廢死，然後說台灣還有死刑喔」、「然後執行死刑也是你出來靠北」、「廢死，台灣治安的毒瘤」、「一堆似是而非的歪理」、「萊爾只剩死囚暖民調了」、「沒有廢除但都不會判死喔嘻嘻」、「無限提再審跟非常上訴算是跑程序？」、「苗博雅以前不是說過不要拿血饅頭暖民調嗎？」

【看原文連結】