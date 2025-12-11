苗博雅喊「戰時可上班課」 徐巧芯批「詐騙」：美化戰爭

苗博雅日前直播提及，兩岸開戰如果攻擊外島，台灣本島還是可以正常上班上課。（圖／翻攝自苗博雅YT）





台北市議員苗博雅，日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，兩岸開戰如果攻擊外島，台灣本島還是可以正常上班上課，這番言論引發爭議。國民黨立委徐巧芯批評，這根本是詐騙民眾，美化戰爭；就連民進黨立委王世堅也直言，台灣面積不大，炮彈打來無人能倖免。苗博雅則回應，王世堅應該沒看她直播。

立委（國）徐巧芯：「是苗博雅在詐騙全台灣的民眾，在浪漫化戰爭，在美化戰爭，這是我們最應該要譴責的。」

台北市議員（社）苗博雅：「這兩天她也一直不斷的把我沒有講的話，塞到我嘴巴裡。」

兩人互相指控，全因苗博雅一句「開戰可照常上班上課」說法，引來批評。立委（國）徐巧芯：「搶救雷恩大兵看太多，台灣有事，台灣人民就有事。」

台北市議員（社）苗博雅：「我們很驚訝的發現，一個國防外交的立委，既然連全社會防衛韌性這個概念都相當的陌生，我是建議她可以多看一些兵推。」

國防部花大錢，印製普發台灣全民安全指引，苗博雅開直播介紹，卻提到戰爭相關言論引發爭議，藍營批評把戰爭當兒戲。

立委（國）徐巧芯：「完全不去思考823叫做砲戰，那現在的中共他們有的，包含台灣有的叫做飛彈，叫做導彈，連這個基本事實都不查核，就貿然去欺騙民眾。」

台北市議員（社）苗博雅：「現在國軍是致力於在守護這些關鍵基礎設施，不會讓它輕易的在戰時被摧毀。」

戰爭來臨時，大多數人還可以維持正常生活，苗博雅的論點先以烏克蘭舉例，接著再提以色列。結果一票網友洗臉「可以先當兵嗎？不然你說的都是廢話」、「反正到時候苗頭不對，又會有另一種說詞」、「聽說戰爭可以正常上班上課，可以買手搖飲料嗎」、「真的是越苗越黑」。

兩人嘴上互槓還不夠，徐巧芯再發文點名苗博雅，所有戰爭宣傳、叫囂和仇恨，都是來自於那些不上戰場的人。還有立委王世堅也不認同，一旦戰爭還有人可以歲月靜好。

台北市議員（社）苗博雅：「堅哥是這樣啦，他大概這幾年開始用智慧型手機，所以我相信他大概也沒有看我的直播。在台灣沒有人想要引發戰爭，堅哥要表達的是他悲天憫人的情懷。」

苗博雅對戰爭的論述，看在他人眼裡，或許太輕「苗」淡寫。

