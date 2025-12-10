苗博雅嗆戰時「我第一批被殺」 方恩格：不是正常上班？

苗博雅(左)宣稱戰時自己是第一批被抓甚至被殺的，但方恩格(右)質疑正常上班怎會被殺？（資料照、方恩格提供）

台北市議員苗博雅宣稱若爆發戰爭，台灣本島民眾仍可維持上班上課，遭批不懂軍事，熱議不斷。苗博雅9日發聲回擊，強調若台灣被佔領，自己不會投降「絕對是第一批被抓甚至被殺的」。但國際政治觀察家方恩格質疑，如果是正常上班情況的話，怎麼會有人被殺？

苗博雅9日深夜在Threads發文反擊，直呼近日他被一條龍攻擊，擷取他在11月26日直播的一小段大做文章，感嘆「無法正確引用我實際講的話。單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。」

苗博雅直呼「我和我的家人都沒有外國護照。」若台灣被佔領，「我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

長期觀察台灣政治的方恩格律師今(10日)發文質疑「我不懂。如果是正常上班情況的話，怎麼會有人被殺？」突顯苗博雅邏輯未能自洽。

藥師林士峰也發文直批「大部分的人都不認同你的戰爭論，你的常識和大家的認知不同，怎麼會認為是被扭曲呢？還是你已經認為，台灣在民進黨的治理下，已經沒有討論事情的空間，連你認為的常識，都會被扭曲？」

網友表示「一下正常上班，一下又被殺，還好嗎這位阿苗？」、「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。By喬治·奧威爾」、「越苗越黑」、「你怎麼把台灣的防禦看的那麼弱？一戰爭你就第一批被殺」、「真的開戰，你沒有你想的那麼重要」、「苗頭不對早溜了，還第一批咧」、「公館圓環都沒能攔住你了」、「不上戰場的講最大聲」、「他活在自己的世界裡」、「苗的常識與眾不同呢」。

