苗博雅嘆「冤案平反比殺人貪污可惡？」 舉例掃到韓國瑜掀網戰翻

台北市議員苗博雅。（資料照）

北市隨機傷人事件震驚社會，也引發台灣廢死與否討論，台北市議員苗博雅昨（25日）發文感嘆「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」同時列出數個例子影射政治人物，其中第一個例子直指立法院長韓國瑜；但有網友跑去翻判決書，反而砲轟苗「這種倒白為黑的文還是少寫」、「邏輯跟修辭有很大的錯誤跟風險」。

苗博雅昨在Threads發文寫道，「不針對任何人、沒惡意。只是不懂：在台灣開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政， 大家沒意見」。

苗博雅並感嘆，身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，因為曾經救援過幾個死刑冤案，救過幾個人竟被當成殺人犯對待、媒體狂黑、名嘴狂罵、側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅在台灣，「為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」苗並稱，台灣是溫暖可愛的國家，在這裡有不同意見，都應該能暢所欲言、講道理、理性對話，每個人相互尊重，求同存異，「我的理想，是建立安全有秩序的社會。我們不是彼此的敵人。」

然而，苗博雅舉的第一個例子，被網友視為暗示是在指立法院長韓國瑜，但其中提到「開車撞死人」引發網友爭論，有人因此跑去看當年的車禍判決書，並留言表示「謝謝阿苗讓我好奇去查資料我剛去查該案，這種倒白為黑的文還是少寫，在AI時代求證門檻已經很低，你這哪是想為冤案平反，你這篇文章本身就是在製造冤案 」、「哇，看到留言的討論我才知道以前一直跟著民進黨罵韓國瑜開車撞死人的真相是，這邊跟韓國瑜院長道一聲歉，也謝謝阿苗讓真相大白」。

該例子意外引發網友在貼文底下議論，有人認同苗博雅，但也有人表示，「原本真的被媒體風向帶走，現在終於真相大白」、「不要以部分事實+主觀權勢來帶風向」。然而，面對不少網友的質疑，苗也反擊表示，對於死亡結果，雙方都有肇責，構成過失致死，「法院判決，韓院長就是成立過失致死罪。你說我製造冤案？」她原文也沒提韓是殺人犯，「拿我確實講過的話來批判我，不要用你自己的主觀編造再編造」。

有關該車禍案，據判決書指出，這起車禍發生在2004年1月3日晚上10時50分，當時韓開車載著妻子李佳芬，行經西螺新社路及興農西路口時，擦撞一台超速且無照駕駛的重機，後座乘客因顱內出血，急救8日後不治身亡。後韓與對方和解，雲林地方法院則依過失致死罪，將韓判刑6個月，得易科罰金，緩刑2年。

