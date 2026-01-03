苗博雅太扯！「媽媽生子」護航1.25兆軍購 媒體人1句話嗆爆

總統賴清德所提1.25兆特別軍購，五度在立法院程序委員會遭到封殺，無法付委審查。針對軍購一直遭封殺，台北市議員苗博雅日前曾以媽媽生子比喻來護航賴政府的軍購案。對此，有媒體人在粉專表示，但反過來想，這難道不是渣男軍購」，曾經許你的美好都沒給，可能還得遭家暴，甚至一毛生活費也不給，你還得打工養家。

苗博雅日前曾以媽媽生子比喻來護航賴政府的軍購案。（圖/資料照）

粉專「文翔政論」2日在臉書發文表示，執政黨最近猛力施壓1.25兆軍購，顯然背後壓力不小，苗博雅為了護航，搞出一套「媽媽生子」理論，他說「一般正常人先有媽媽才有孩子，但現在藍白說你小孩沒生出來，我不會跟你結婚，邏輯就倒過來了，要先告訴小孩子是男生還女生、不知道就不跟你談」。

廣告 廣告

「文翔政論」指出，但反過來想，這難道不是渣男軍購？「反正你結婚證書先簽了，以後怎麼樣再說」，曾經許你的美好都沒給，可能還得遭家暴，甚至一毛生活費也不給，你還得打工養家。過去大家一直質疑美國的到貨狀況，只賣舊東西，或是「我們要買的不賣，要我們買我們沒有要的，還有先付錢了結果貨拖好幾年」。

立法院2日舉行院會，在野黨以人數優勢第5度封殺1.25兆元國防預算特別條例草案及政院版《財劃法》修正草案。（圖/資料照）

「文翔政論」進一步指出，這時護航者就會質疑疑美論，結果到最後，只要質疑軍購預算的都會被扣上中共同路人帽子，說你弱化國家、引狼入室。「文翔政論」質問，所以，一紙預算1.25兆送出去，大家就積極捍衛國家了？莫怪不少台灣人都覺得這只是給美國的保護費。

「文翔政論」感嘆，現實是台灣的士氣越來越低，越來越沒人當兵，政商名流小孩一個個送出國念書、定居，拿外國籍，中下階級少子化越來越嚴重，連馬斯克都來關心台灣人快絕種了，到時候買的武器誰操作？全部都AI？

「文翔政論」直言，外國友人也不要覺得奇怪，要怪就怪你們委託的執政黨太不得信任，任何的標案在他們手上都能玩出花來，小吃店可以進快篩，裝潢店可以進火藥，高手還真的在民間啊，一紙空白支票，他們可玩出多少花樣，現在還可用一個國家機密全蓋過去。

「文翔政論」強調，1.25兆不是不能花，問題是納稅人想知道怎麼花，賴清德只講台灣之盾，問題是台灣之盾長怎樣？花了錢就會有嗎？這可不是電玩遊戲，一個按鈕下去資源給了就蓋得起來。

最後，「文翔政論」奉勸執政黨耐心溝通，沒有什麼立法獨裁，行政權才是最大的，多少預算你們都偷偷移來移去用來用去，只是立法院知不知道、要不要計較而已，問題是現在執政黨的做法是把在野黨當敵寇在打，對在野黨比對共產黨還強硬，大家平平都一票一票投出來的，執政黨卻要壓著人家的頭去接受一切，賴清德一直說「不同黨但要同一國」，但真的有跟大家同一國嗎？還是只是想用國防預算當選舉話題炒作而已？

延伸閱讀

新年傳悲劇！義大利阿爾卑斯山區雪崩 強風阻救援釀3死多傷

賴清德不演了？20綠委連署修兩岸條例 更名「台灣與中華人民共和國」

川普「高劑量阿斯匹靈」吃了25年？醫搖頭：不是神藥