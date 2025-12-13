苗博雅完敗！台北市公館圓環填平改造工程民調出爐

要聞中心/綜合報導

台北市議員苗博雅力阻的公館圓環填平改造工程，完工後持續調整交通標線精進，台北市政府研考會最新民調發現，有高達六成四的市民對台北市政府推動公館圓環改造的整體表現表達滿意。

公館圓環\地下道填平。（圖／台北市副市長臉書）

為了解民眾對吸菸行為、禁菸場所規定及公館圓環改造議題的看法，台北市政府研考會於114年10月辦理民意調查。調查發現，市民多數支持安全導向的交通改造思維，公館圓環改造工程執行效率獲得多數市民肯定。

調查顯示，70.5%市民認同重大交通工程「應依據專業評估」推動，72.2%同意公館圓環改造「應以安全為優先，即使行車效率稍有影響也可接受」，此外，63.2%市民認同公館圓環改為平面十字路口後，車流方向更為清晰、行人通行的安全性也隨之提升，其中，66.9%機車族與62.5%開車族對改善感受較明顯。在工程執行效率層面，75.3%市民對市政府的工程進度與執行表現感到滿意；整體而言，64.7%市民對台\北市政府推動公館圓環改造的整體表現表達滿意。

北市府表示，在公館圓環改造議題上，多數市民肯定市政府推動公館圓環改造的整體表現，未來仍將持續觀察公館圓環交通狀況，作為政策調整與推動的重要參考方向。

苗博雅。（圖／中天新聞）

【民調基本資料】

本次114年10月市政議題家戶電話調查，於114年10月20日至10月23日執行。成功訪問20歲以上臺北市民1,078人，拒訪2,154人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。調查以臺北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。

