苗博雅將國民黨比喻「汪精衛」 秦慧珠喊「詆毀」：藍營應採取法律行動

社民黨台北市議員苗博雅昨(3)日在政論節目「新聞面對面」中分析國民黨相關議題，將藍營比喻民國時期被視為「漢奸」的汪精衛，引發在場國民黨台北市議員秦慧珠不滿，直呼苗博雅講的話足以詆毀國民黨，要國民黨智庫應該要去想辦法採取法律行動，認為這種講法實在是太尖酸刻薄、太不切實際。

苗博雅表示，國民黨現在路線看來是有點唏噓、諷刺，自己小時候讀的都是標準教科書，都說八年抗戰的歷史裡，汪精衛就是個大漢奸，尤其在中學的教科書中都把汪精衛講得好難聽，還說委員長蔣中正率領國軍上下一心挺過艱辛的八年抗戰，捍衛領土跟國家主權，結果現在回過頭來看，過去國民黨把汪精衛形塑成壞蛋、壞人、漢奸，現在其實就是在扮演汪精衛的角色。

苗博雅指出，在國民黨聯俄容共時期，汪精衛是主張喜歡共產黨，所以才會在寧漢分裂時跟蔣中正鬧不合，後來在二次世界大戰的亞洲戰區，日本要入侵中國時，汪精衛是主張大東亞共榮圈，就是想跟日本坐下來談、稱兄道弟，認為這樣中國就不會被打、就能換取和平。

苗博雅質疑，這論述不就是現在國民黨的主要論述？認為一定要到中國談，不管共產黨過去背信、撕毀和平協議等事實擺在眼前，仍要飛蛾撲火，還發明「和平框架」一詞，直呼自己認同民眾黨主席黃國昌的話「我聽不懂他在講什麼？『和平框架 』是什麼東西？藍營智庫的學者去跟人家談什麼和平框架」，自己真的完全看不懂，指出看新聞稿也無法得知效益在哪。

苗博雅認為，要去談和平，本質上不是絕對的不好，但是國民黨每一次去，談回來的結果都更差，提到上次台北市長蔣萬安才去雙城論壇，結果隔天解放軍大規模軍演，形同一巴掌打在蔣的臉上，「我們也覺得不捨，因為他去也許抱著一股天真，想中共看在他的面子可能會兩岸和平，結果更加的粗暴嘛」，因此她認為國民黨現在的距離感不太好。

苗博雅直呼「國民黨真的很奇怪」，中國北京千里迢迢一定要去，但總統賴清德邀請的五院院長茶敘，立法院長韓國瑜就是不去，不是應該要坐下來談福國利民的事？為何對國民黨而言，距離最遠的民進黨，第二遠的是美國，距離最近的則是共產黨，這是很奇怪的排序，認為國民黨目前的路線完全只偏一邊，而非平衡美中台。

秦慧珠則表示，苗博雅講的足以詆毀國民黨，認為國民黨智庫應該要去想辦法採取法律行動，竟把國民黨隱喻成汪精衛，這種講法實在是太尖酸刻薄、太不切實際，喊話苗博雅「應該收回」，自己身為國民黨員，卻被苗博雅當面詆毀、比喻成汪精衛，「我是無法認同，並予以駁斥跟譴責。」

秦慧珠也指出，很多人都說兩岸一家親，這沒問題，跟鄭麗文稱「中國是親人」是一樣邏輯，也認為鄭麗文還可以加一句就是「台灣是我們的家人，然後他是我們的親戚；他是幫助我們的貴人」，認為這樣的比喻完全沒有失格。

