苗博雅廢死立場遭質疑！王鴻薇：一到選舉就避談？

台北市議員苗博雅（圖/東森新聞）





台北市1219隨機攻擊案後，社會掀起對死刑存廢的議論，網友不斷點名廢死立場鮮明的台北市議員苗博雅說清楚，苗博雅則發文說，自己曾為冤案平反，如今遭名嘴抹黑、狂罵，不過文中提及「開車撞死人當立法院長、家族殺過千人可繼續從政」，遭質疑是否刻意引戰，國民黨就質疑苗博雅，為何到了選舉就避談自己的廢死立場。

藍營再嗆，因為台北市1219隨機攻擊案後，民進黨立委王世堅怒批，若兇嫌不是墜樓身亡，被逮捕審判恐怕不會判死刑，讓社會掀起對死刑存廢的議論，此時，力挺廢死的台北市議員苗博雅發文說道，他曾為冤案平反，最近遭抹黑、甚至是名嘴狂罵，立委（國）王鴻薇：「不要每次到了選舉的時候就不敢講，然後到沒有選舉的時候，就在那邊一直談廢死，所以苗博雅請你自己要有勇氣一點，面對你過去的論述，你到底是廢死，還是不是廢死，不要因為有沒有選舉，就變成初一十五不一樣。」

廣告

苗博雅發文中質疑，難道他有比殺人、貪污可惡嗎？更舉例，開車撞死人，可以當選立法院長，這個例子被質疑影設立法院長韓國瑜，是否刻意引戰，立委（國）陳玉珍：「社會的大部分民意，都是支持要有死刑存在，我們現在死刑也沒有被廢，只是因為我們的政府單位不執行，故意不執行。」

每當發生重大會案件，就會出現治亂世用重典的聲浪，不過國民黨立委質疑，死刑執行率低，立委（國）陳玉珍：「（死刑）定讞以後，就應該要去執行，不然法的權威就會被挑戰。」

苗博雅，面對網友鋪天蓋地，是否支持廢死的質疑並未直接回應，本人被問到相關問題表情嚴肅，似乎不想讓自己，繼續陷入死刑存廢政治攻防。

