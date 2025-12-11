苗博雅戰時自危論引議！郭正亮酸她想搏提名

▲台北市議員苗博雅近日提到台海若開戰，她應該會是第一個被抓甚至被殺的。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅近期開直播提到，若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班、上課，強調現代戰爭不同於電影場景，大多數人仍能維持日常生活，她日前更提到，她沒有外國護照，也絕不會投降，甚至可能會是第一批被抓甚至被殺的。對此，前立委郭正亮昨（10）日直言，要抓也是抓台獨沈伯洋，苗博雅沒那麼重要！但苗博雅開直播幫民防小橘書辯護，應是想爭取選舉提名，總統賴清德應該會滿感動的。

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》指出，美國不是在講嗎？台灣被打要撐一個月！所以我們才配合做城鎮戰的演練。中國當然希望越短越好，1個星期就佔領台灣。苗博雅所講的，剛好跟中國大陸的作戰想定是相反的。

郭正亮表示，苗博雅本來就不會介入戰爭，至少不會「被徵召」去戰場。第二，苗博雅講的「被抓甚至被殺」，那表示戰爭已經結束了。戰爭結束了，人家才會來抓政治犯！哪有人戰爭的時候在抓政治犯？邏輯都錯亂了。

郭正亮認為，而且真的打完了，人家也不會首先抓她，因為苗博雅沒有那麼重要，要抓的應該是沈伯洋。戰爭若結束，台獨28人名單當然優先抓，苗博雅還沒有上名單，所以，別把自己講得太重要。

郭正亮更指，苗博雅這樣講，主要是要爭取到賴清德的注意，是不是可以讓她選台北市長？或代表民進黨選立委？這個比較實際，因為現在幾乎沒有看到有民代在幫小橘書辯護，但苗博雅是開直播作辯護，所以賴清德應該會滿感動的！

