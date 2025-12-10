苗博雅戰爭說惹議 徐巧芯揭真正該討論6大問題：不是暗示鬼話

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，以俄烏戰爭為例，烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，相關說法引發外界熱議。對此，國民黨立委徐巧芯點出若面臨戰爭時要討論的6大問題，「而不是暗示『因為如果投降我會被抓被殺，所以大家要上戰場打仗，反正多數人還是正常生活』這種鬼話」。

苗博雅11月26日在直播中談及戰爭型態，指出許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，例如《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》。她並舉俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。

苗博雅昨（9）日晚間在Threads發文表示，攻擊者無法正確引用自己實際講的話，單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。她指出，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，在發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作，而在823砲戰期間，台灣本島仍維持社會運作，現在國內外兵推，還是有大陸突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。

苗博雅提到，在二戰時期，1938至1945年台灣本島各地受到幾波盟軍大空襲，這7年間台灣處於戰爭狀態，但社會還是要運作，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，我們必須為各種可能的情境做最完善的準備。

「一個公館圓環都苗頭不對就閃人了，還大言不慚講戰爭來了照樣上班上課」，徐巧芯今天在Threads發文直言，苗博雅不是前線軍人，戰時會分配到什麼任務？「灘岸守備？防衛基礎設施」，怒嗆苗，不能不是自身去送死，就說得雲淡風輕。

徐巧芯指出，編現比下降、軍人待遇不符合社會比例、少子化衍生的未來軍人人數不足、向國外採購軍備卻遲遲未到，以及關鍵基礎設施如何防護、台灣太小，若進入城鎮戰如何控制最小傷亡，這些問題才是若面臨戰爭要討論的，而不是暗示「因為如果投降我會被抓被殺，所以大家要上戰場打仗，反正多數人還是正常生活」這種鬼話，說到底，苗博雅的邏輯，就是戰爭不過是「要打去練舞室打」。

