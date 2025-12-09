苗博雅扯「開戰生活照舊」？醫揭綠營毀台5步驟：先跑了

苗博雅(右)稱台灣在戰爭狀態，也能像烏克蘭維持正常生活，說法引發批評。（合成圖／國軍示意圖、資料照）

社民黨台北市議員苗博雅近日聲稱若爆發戰爭，「該上班上學開店的都照常運行」，強調台灣在戰爭狀態，也能像烏克蘭維持正常生活。胸腔科醫師蘇一峰嘲諷綠營毀台五步驟：矽盾送美國、軍購不出貨、跟對岸挑釁、子孫送美國，還騙大家打仗生活照舊，其實自己先溜。

苗博雅11月26日直播提到，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，如《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》。但現代的戰爭發生時，不是所有人都在戰場。相反地，軍人在戰場，但大多數人其實都還是維持著日常的生活。舉例，烏克蘭被俄羅斯攻擊三年，但是烏克蘭沒有被俄羅斯佔領的地區，孩子們都還在上學，該上班的還是在上班，該開的店都還是照。「這才是現代戰爭的實況。」

苗博雅強調，所以如果台灣被敵國入侵，比如說中國攻擊金門、馬祖，其實台灣本島大多數的日常運行，都還是會照常運作！

但網友質疑「烏克蘭面積是台灣的16倍耶？」、「意思是打是前線的事，跟他人無關，生活，經濟，人心都不會受影響是嗎？膚淺至極！」

蘇一峰今(9日)發文指出「毀台五步驟」：

1. 賣台把矽盾晶片業送給美國。

2. 花錢買一堆空氣武器不出貨。

3. 跟對岸挑釁，斷絕兩岸任何形式交流，譬如小紅書、抖音全都封掉！

4. 子孫送美國，在美國找好退路，開打就能跑到美國。

5. 名嘴騙大家，打仗生活照舊，繼續上學上班！我先跑啦！

網友留言「天下無難事，只要敢騙人」、「人才都先送去了，還美其名幫美國偉大」、「平時詆毀金門，戰時又要金門扛第一線？怎麼，金門是有欠青鳥、綠營什麼嗎？」、「阿苗去拆圓環抗議時就已演練過一次，落跑！」、「會相信戰爭時還能正常生活的，不是權貴就是笨蛋」。

