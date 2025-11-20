苗博雅批「鄭黃會全是空話」：柯文哲低調復出才是白營真正震撼彈

政治中心／唐家興報導

原被視為藍白整合關鍵的「鄭黃會」，最終卻被形容成一場「空轉」。台北市議員苗博雅在三立政論節目《新台派上線》中表示，外界以為柯文哲淡出戰局，但他其實已悄悄回到黨部，以更沉穩的姿態重新掌握黨內節奏，也讓政壇開始關注：「真正的辦公室主人，從來沒有換過。」

鄭黃會僅止口號：藍白同台不代表合作

苗博雅在節目中直言：「鄭黃會只是好看，裡面全是空話。」她指出，雖然鄭麗文與黃國昌公開合照、互稱「跨黨派合作」，但雙方沒有實質共識、沒有策略、沒有下一步，只是彼此露個面、說些客套話，回家後各走各路。整場會面更像政治姿態，而非政治合作。

政壇解讀：藍白各打各的盤

民進黨立委王定宇在三立政論節目《新台派上線》中則表示，這場會面更凸顯藍白盤算不同調。他強調：

「黃國昌那套是他的演算法，跟藍營的邏輯完全不同。」藍營自顧不暇、民眾黨在重整，雙方根本不存在真正的「共同議題」，更不可能因為一次拍照就瞬間結盟。

柯文哲低調回黨部：真正的辦公室主人重新坐回位置

苗博雅表示，外界忽略了一個訊號：柯文哲「悄悄回到黨部」。她指出，柯最近多次進出黨部，不再像選後一樣遠距遙控，而是重新回到自己的位子處理黨務，這代表一件事：「民眾黨的核心權力再次收在柯手上。」

苗博雅談白營危機：辦公室主人從未換人，權力只是在等待回收，柯文哲低調復出才是白營真正震撼彈。（圖／翻攝自新台派上線）

議員、幹部主動靠攏：黨內氣壓回到柯身上

苗博雅觀察到，民眾黨內近兩週有明顯變化：「原本常跟著黃國昌的議員，最近都回到柯文哲身邊。」有人重新向柯請益、重新同框、重新站隊，只因為：「流量最大的，還是柯。」

母雞帶動小雞選情：柯文哲重啟地方布局

苗博雅進一步指出，柯文哲已開始進行地方布局、接觸潛在候選人。黨內多位地方人士私下透露：「柯比較能帶得動地方。」這些布局，被研判為 2026 前置作業。

黃國昌的縫隙：聲量強、組織弱

王定宇指出黃國昌的關鍵問題：「他有聲量，但沒有組織。」雖然黃國昌靠節目、直播、新書吸引網路群眾，但要把這些聲量轉換成黨內支持度、地方動員力，仍有落差。王定宇說得更直接：「主播型戰將，跟黨內領導者，是兩件完全不同的事。」

王定宇指出，柯文哲復出，柯黃恐上演內鬥黨權之爭。（圖／翻攝自新台派上線）

柯、黃並存？還是重新洗牌？

王定宇分析，民眾黨內短期仍會「柯、黃共存」，但隨著柯文哲回到黨部、重新掌握黨務，「權力天平已經傾斜」。苗博雅補充：「黃國昌能不能把他的品牌融入民眾黨，是下一階段的觀察點。」

結語：鄭黃會是煙火，柯文哲回黨部才是真訊號

苗博雅以一句話做結：「秀場是鄭黃會；戰場還是柯文哲。」

