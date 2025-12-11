苗博雅拋「開戰可上班課」挨轟！芯：「詐騙民眾」美化戰爭

苗博雅以烏俄戰爭做舉例，烏克蘭未被佔領地區民眾還是可以正常上班上學。（圖／翻攝自苗博雅臉書）





台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，國民黨立委徐巧芯痛批，這是在暗示大家要上戰場，一個公館圓環都苗頭不對就閃人了，還大言不慚講戰爭來了照樣上班上課。

台北市議員苗博雅在直播中談到戰爭，表示金門、馬祖如果遭受攻擊，台灣本島該上班上學的都照常運行，她先是以烏克蘭為例，接著再舉以色列與823砲戰為例子反擊，引發各界怒批。國民黨立委徐巧芯更開酸苗博雅美化戰爭，現在都是飛彈、導彈攻擊，連基本事實都不查核，根本是在詐騙民眾。

國民黨立委徐巧芯大酸特酸，這段話要講給台北市議員苗博雅聽，因為苗博雅說如果爆發戰爭，台灣民眾還是可以維持上班上課。

立委（國）徐巧芯：「搶救雷恩大兵看太多，台灣有事台灣人民就有事。」

苗博雅以烏俄戰爭做舉例，烏克蘭未被佔領地區民眾還是可以正常上班上學，如果中國攻擊金門、馬祖，台灣本島生活機能仍會正常運作，結果苗博雅被一票網友洗臉，可以先當兵嗎？不然你說的都是廢話，反正到時候苗頭不對又會有另一種說詞，聽說戰爭可以正常上班上課，可以買手搖飲料嗎。

台北市議員（社）苗博雅：「很典型的認知戰，他就是要把提出，全社會防衛韌性，這樣子的概念跟想定的人，全部都打黑。」

立委（國）徐巧芯：「完全不去思考，823叫做砲戰，那現在的中共他們有的，包含台灣有的，他們叫做飛彈叫做導彈，連這個基本事實都不查核，就貿然去欺騙民眾。」

台北市議員（社）苗博雅：「他們好像也沒有辦法講出，我哪一句話講的不是事實，或者是我哪一句話，是在鼓吹戰爭嘛。」

立委（國）林沛祥：「鼓吹戰爭的人往往是不會到第一線的政客，也只有對戰爭無知的人才會想盡辦法去鼓吹戰爭。」

苗博雅的言論不只藍營不敢聽，民進黨立委王世堅也不認同。

立委（民）王世堅：「2300萬同胞，沒有一位能倖免，砲彈打過來都一樣。」

苗博雅開戰上班說，先舉烏克蘭再提以色列，但如果兩岸真的發生戰爭，全島勢必都是前線，苗博雅對戰爭的論述或許太輕苗淡寫。

