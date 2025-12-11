苗博雅拿台灣比以色列 徐巧芯：青鳥信仰？

▲台北市議員苗博雅稱，若發生戰爭，像她這樣的人才是第一批會被抓走的。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅日前在直播中表示，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課，她還舉例，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。國民黨立委徐巧芯再嗆，要多無知才會這樣比？

徐巧芯說，以色列男女皆兵，當三年；以色列的軍事能力高於伊朗、哈瑪斯、真主黨；以色列軍人的待遇比台灣好；以色列即使比對方強很多一樣會有樓房坍塌等影響生活之處。她酸苗博雅，要多無知才會這樣比？青鳥的信仰就這？

廣告 廣告

更多 NOWnews 今日新聞 報導

苗博雅稱金門開戰仍可上班課 徐巧芯酸：不是你去送死就雲淡風輕

金門開戰台灣仍可上班？他揭真相：飛彈無人機來襲！空襲警報狂響

苗博雅稱「戰爭仍可上班上課」 他質疑：政府才剛發送小橘書宣導