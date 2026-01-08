苗博雅曝18案對美軍購僅3案延宕 批黃國昌喊7千億武器沒到位造謠

台北市議員苗博雅整理國防部最新報告，喊話黃國昌別造謠7000億軍購沒到位。（資料照）

去年底中共突然發動圍台軍演，民眾黨當時痛批民進黨政府花7,000億軍購卻還沒拿到武器，加上近來總統賴清德宣布的1.25兆國防特別預算，在藍白立委人數優勢下，遲遲未能排進議程，軍購話題持續，社民黨台北市議員苗博雅昨（7日）整理我國對美軍購案，正在執行中共18案，其中3案延宕總計不到4,000億，並說明延宕原因，痛批民眾黨主席黃國昌「開口閉口都是沒有根據的話」，並喊話要他提出7,000億清單。

苗博雅昨（7日）開直播談國防預算，並破解黃國昌7000億對美軍購質疑說法，苗表示，到立法院網站點開議案查詢，利用關鍵字「美對台軍售案執行情形」，就能看到很多報告，且都是公開資料，她也整理出2025年10月最新報告，顯示執行中的對美軍購案共18案，其中3案進度延宕、1案超前、14案進度正常，另機密預算內容無法以書面說明，則安排在委員會機密會議報告。

苗博雅也逐一解析，進度超前案為遠程精準火力打擊系統，簡單說就是海馬士系統，325億計劃原訂2027年才能全數到貨，但現已提早至今年就能獲裝，進度正常14案則包括高效能反裝甲飛彈、新購BLOCK 1B方陣快砲、新型戰車、攻擊型無人機飛彈系統等，也都陸續依原訂進度到位。

再來就是進度延宕3案，苗博雅指出，54億6,058萬餘元長程潛射重型魚雷，因受俄烏及國際戰爭影響供應鏈產能，所以原訂2028年結案，延至2030年；再來是1359億7,150萬F-16A/B型戰機性能提升，計劃包含14架戰機性能提升、採購AGM-154C等飛彈，目前戰機性能皆在2023年完成，飛彈則因美國製造時間拉長，所以交期延後。

第三案則是2472億2,883萬的新式戰機採購，原訂2020到2026年籌購66架F-16V BLK70型戰機，第一架原定2023年出廠，但因客製化軟體研發需求，交期延至2025年，全案預計2026年完成，苗博雅開酸，「徐巧芯問66架戰機在哪，但如果有認真看國防部報告應該知道」。

同時苗博雅也批評，黃國昌一直質疑7000億軍購何時到位，延宕3案加總「無論如何怎麼算都算不出7000億」，她認為，講話要有根據，喊出7000億軍購沒來，就應提出「清單跟金額」，提不出來就不要造謠。





