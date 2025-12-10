苗博雅最新發文提以色列 媒體人拋3點打臉：多做點功課

社民黨北市議員苗博雅近日稱金門、馬祖開戰，台灣本島仍可能維持正常上班、上學，引發質疑，而她最新發文又搬出以色列，稱國土面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，但發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。資深媒體人樊啟明以3點打臉，建議苗「還是多做點功課」。

苗博雅昨（9）日在社群平台Threads上發文表示，以色列的面積只有臺灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作，並提及823砲戰時，臺灣本島仍然維持社會運作、臺灣二戰時期，1938年至1945年，本島各地受到幾波盟軍大空襲，這7年間臺灣在戰爭狀態，社會還是要運作；她說現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。

樊啟明今在臉書表示，苗博雅的對比還是在亂扯一通，並以3點打臉。首先，以色列有明確的邊境戰區，戰爭往往發生在邊境，而台灣面對的是對岸的「全島打擊」，從南到北台北政經中心、新竹科學園區、高雄港口全都在導彈射程內；2、台灣跟以色列避難設施大不同，以色列法律規定住宅以及辦公空間都必須有一間「安全室」，叫做 Mamad，當警報響起，只需進入隔壁房間，關上防爆門窗，等到鐵穹完成攔截任務，大約10分鐘後出來繼續工作，台灣的避難所則多在地下室，若上班到一半警報響起，就要衝到B1，等待警報解除，一等可能就是幾小時，一天「跑警報」來回幾次，到底要怎麼上班？

樊啟明說第3點，也是最關鍵的一點是，開戰先打電力設施，然後海上封鎖，台灣廢核之後最缺的就是自主能源，沒電怎麼上班？而以色列有陸路連接鄰國，加上建築法規嚴格，許多家庭擁有獨立發電與維生能力；樊諷刺表示，苗若要拿以色列跟台灣比較，別只看面積好像差不多，建議還是多做點功課。

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭外界痛批不符現實，甚至批其「美化戰爭、浪漫化戰爭、不知道臺灣國土很小嗎？」等言論，苗昨反擊，「我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若臺灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

