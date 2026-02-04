苗博雅用汪精衛喻國民黨 秦慧珠反嗆尖酸刻薄：採法律行動

政治中心／劉宇鈞報導

社民黨台北市議員苗博雅3日在節目上談論國民黨相關議題時，用民初時期被視為「漢奸」的汪精衛來比擬現今的國民黨，這讓同場的國民黨台北市議員秦慧珠不滿，斥責苗尖酸刻薄、不切實際，「國民黨智庫應該要去想辦法採取法律行動」。

苗博雅：國民黨此刻在扮演汪精衛的角色

苗博雅在節目上認為，國民黨現在路線看來是有點唏噓、有點諷刺，她小時候讀的都是標準的教科書，書裡面都說，八年抗戰的歷史裡面，汪精衛就是個大漢奸，尤其在中學的教科書中，都把汪精衛講得好難聽，書中還說委員長蔣中正率領國軍上下一心挺過艱辛的八年抗戰，捍衛了領土跟國家主權。

苗博雅說，現在回過頭來看，過去國民黨把汪精衛形塑成壞蛋、壞人、漢奸，現在其實就是在扮演汪精衛的角色，在當時國民黨聯俄容共時期，汪精衛是主張喜歡共產黨，所以才會在寧漢分裂時跟蔣中正鬧不合，後來在二戰的亞洲戰區，日本要入侵中國時，汪精衛是主張大東亞共榮圈，就是想跟日本坐下來和談、稱兄道弟，認為這樣中國就不會被打、能換取和平。

苗博雅說，國民黨現在其實就是在扮演汪精衛的角色。（圖／資料照）

苗博雅：對國民黨而言，距離最近的是共產黨

苗博雅質疑，這不就是現在國民黨的主要論述嗎？認為一定要到對岸談，不管共產黨過去背信、撕毀和平協議，仍要飛蛾撲火，還發明了「和平框架」一詞，她要套用黃國昌的話「我聽不懂他在講什麼？」，藍營智庫的學者去跟人家談什麼和平框架，真的是完全看不懂，也無法得知效益在哪裡。

苗博雅也說，要去對岸談和平，本質上而言並非絕對的不好，但是國民黨每一次去，談回來的結果都很差，上次台北市長蔣萬安才去雙城論壇，結果隔天解放軍大規模軍演，形同一巴掌打在蔣萬安臉上。

苗博雅直言，國民黨真的很奇怪，中國北京千里迢迢一定要去，但總統賴清德邀請的五院院長茶敘，立法院長韓國瑜就是不去，不是應該要坐下來談、討論更多福國利民的事？為何對國民黨而言，距離最遠的民進黨，第二遠的是美國，距離最近的是共產黨，這是很奇怪的排序。

秦慧珠說，身為國民黨員，卻被苗博雅這樣當面詆毀、講成汪精衛，她是無法認同。（圖／資料照）

秦慧珠：苗博雅詆毀國民黨，太尖酸刻薄

秦慧珠回應，她覺得苗博雅講的足以詆毀國民黨，「國民黨智庫應該要去想辦法採取法律行動」，竟把國民黨隱喻成汪精衛，這種講法實在是太尖酸刻薄、太不切實際，「我覺得你應該收回」，身為國民黨員，卻被苗博雅這樣當面詆毀、講成汪精衛，她是無法認同，而且要予以駁斥跟譴責。

秦慧珠強調，很多人都講過兩岸一家親，這跟主席鄭麗文稱中國大陸是親人，兩者是一樣的邏輯，其實鄭還可以加一句，就是「台灣是我們的家人」，鄭麗文相關的比喻完全沒有失格。

