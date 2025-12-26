苗博雅發文挺廢死聯盟 點名韓國瑜更可惡？引發網友論戰

日前北捷爆發隨機殺人案，廢死聯盟一句「殺錯，無法回頭」引發民眾不滿，而立場同樣表態「廢死」的台北市議員苗博雅，昨（25日）在社群平台發文，表示「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」其中隱射了立法院長韓國瑜再度引發反彈，網友直指「你這哪是想為冤案平反，你這篇文章本身就是在製造冤案」。

苗博雅發文稱「 在臺灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」點名韓國瑜引發網友論戰（攝自中天新聞）

苗博雅在threads發文寫道，在臺灣 開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見 殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見 參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見 貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見 家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見。

身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，因為曾經救援過幾個死刑冤案，救過幾個人 竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅，苗博雅表示在臺灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？

儘管苗博雅表示我的理想，是建立安全有秩序的社會，有不同意見，都應該能暢所欲言，講道理，理性對話，每個人相互尊重，求同存異。但她文中所舉的例子卻引發民眾更大的反彈。

韓國瑜於2004年曾與無照、超速騎士發生碰撞， 導致後座乘客顱內出血身亡（攝自中天新聞）

苗博雅文中第一個例子，說「開車撞死人，可以當選立法院長」，明顯就是指現任立法院長韓國瑜。2004年韓國瑜開車載著妻子李佳芬行經雲林西螺一處十字路口時，與一輛無照、且時速90公里，嚴重超速的機車發生撞擊，導致後座乘客顱內出血身亡。為此韓國瑜被依過失致死判刑6個月、緩刑2年，並為此付出450萬元慰問金。

苗博雅這篇文章引發網友更大反彈，「覺得自己無辜，要幫自己平反 結果半篇都在攻擊政敵，還說自己沒惡意是不是真的都把自己支持者，當白癡」、「這種倒白為黑的文還是少寫，在AI時代求證門檻已經很低，你這哪是想為冤案平反，你這篇文章本身就是在製造冤案」。

網友不滿苗博雅發文反嗆（攝自苗博雅 Threads ）

更有網友套用苗博雅的文章進行反擊「講話沒誠信的，可以當總統 妳沒意見，10年政見一項都沒做到的，可以當總統妳沒意見，說最保護民主，結果整天在做反民主的事妳沒意見，說要處理恐龍法官，結果整天輕判詐騙和殺人犯的妳也沒意見」。

