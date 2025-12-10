苗博雅直播談戰爭遭轟 楊植斗嗆：不用當兵別打嘴炮

（本報資料照片）

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，以俄烏戰爭為例，烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，引發外界炮轟，但苗博雅強調，「若台灣被中共占領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的」。市議員楊植斗10日表示，苗博雅不用當兵，死的不會是妳，別在那打嘴炮。

楊植斗今表示，苗博雅喜歡用烏克蘭來比，好那就來比，苗博雅說得慷慨激昂，說「我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。 」事實上，戰爭會死的只有2種人，1種是為國勇敢犧牲的戰士，另1種是無辜捲入戰火的平民。

楊植斗說，「而引發戰爭的政客呢？死了哪一個？」確實，如苗博雅所說，這些政客可說是馬照跑丶舞照跳，高官可以貪污1億美金的能源相關計畫，吃香喝辣，他最後說「苗博雅不用當兵，死的不會是妳，別在那打嘴炮啦。」

