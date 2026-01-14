苗博雅神預言黃國昌3大說法 訪美內容保密、國防預算推給賴清德全命中

苗博雅預測黃國昌返台後會說的話，神準命中被封為「苗半仙」。（鏡新聞）

民眾黨主席黃國昌閃電訪美，原本承諾返台會向民眾報告，今天（14日）記者會改口「基於AIT的請求和對美方的尊重」，無法透露太多細節；其實台北市議員苗博雅昨天（13日）就在政論節目預測黃國昌返台後的說法，指出黃國昌「載譽歸國」、「凱旋」將說3件事，網友對照記者會內容之後，看了節目內容直呼：「完全命中。」「阿苗預言家。」「前一晚預判了他的預判。」

苗博雅13日在政論節目《新聞面對面》預測，黃國昌返台會說3件事，第一就是去美國了解很多資訊，賴清德都沒有跟大家講清楚，至於是什麼資訊？基於與美方的互信，他先暫時保留。第二，會提到關稅談判大有進展，但是要再次呼籲賴清德不要犧牲台灣利益，不要台積電變美積電；第三，強調民眾黨沒有反對國防預算：「我們是支持國防，都是因為賴清德沒有講清楚，所以賴清德就是拖延國防預算的最大罪人。」

苗博雅最後預測，黃國昌會說，去完美國之後已經知道所有事情了，賴清德等著看，「反正大意不會超過這樣！」對比黃國昌今天的記者會，他提到民眾黨想得知的資訊，有相當高比例內容已經得知，並獲得正面回應，只是收到AIT的訊息，基於AIT的請求和對美方的尊重，他無法轉述美方官員所說的話。

黃國昌表示仍反對1.25兆元政院版國防特別條例，強調台灣有必要強化國防，但預算不能亂花，稱「有一定比例不涉及對美軍事採購」，可能只有賴總統跟軍火商掮客知道，將提出民眾黨版的國防特別條例草案；至於關稅則是到美國貿易代表署才知道條件已經談妥，除了對美承諾的投資之外還有其他條件，接下來的重頭戲就是國會審議。

黃國昌的記者會內容與苗博雅預測不謀而合，網友訝異朝聖：「一模一樣耶。」「神預言。」也有人批評「套路就那樣，看過幾次就知道。」「苗立委完全說中我的心聲。」「果然是最了解民眾黨那群妖魔鬼怪。」





