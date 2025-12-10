苗博雅稱兩岸開打自己第一批被殺 楊智伃：太看得起自己

苗博雅。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播稱「戰爭期間仍可能上班上課」，再反嗆若戰爭「我第一批被殺」。國民黨前發言人楊智伃今揶揄，苗「實在太看得起自己」，戰爭若真開打，唯一還能上班的恐只剩這些繼續洗地的綠營側翼。

對於苗博雅以俄烏戰爭為例加強論點，楊智伃也批評，烏克蘭遭俄羅斯攻擊之所以還能部分運作，是因有戰略縱深，土地面積更是天壤之別，台灣只是一座海島，沒有縱深、退路，一旦開戰，第一波很可能就是最後一波。

廣告 廣告

楊智伃質疑，苗博雅沒知識也要有常識，沒常識也該對自己有點認知，真的太看得起自己，還是現在是在跟綠委沈伯洋PK搶青鳥「抗中保台大將軍」頭銜？

楊智伃表示，一個真正負責任的政府，應該做的事情是避免戰爭、讓人民遠離戰爭，做好所有準備，且自立自強、真正保護人民；真正的勇敢不是「不怕戰爭」，而是敢為人民把戰爭擋在門外。

更多太報報導

朱家軍要「chicken Up」 楊智伃鬆口將參選明年台北市議員

藍北市黨部黨權更迭 2026松信、士北市議員新人參選空間將重新盤整

拚2026縣市議員選舉 國民黨：「N+1」制度、青年新人加權百分百「不會倒退嚕」