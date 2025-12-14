苗博雅稱公館圓環疏導人力增6.5倍 交通局：幫用路人熟悉新路型

〔記者何玉華／台北報導〕台北市交通局指公館圓環9月29日改成平面十字路口後，1個月的事故較去年同期減少4成，尖峰車隊停等長度減少約30公尺；台北市議員苗博雅反駁說是「車流變少、排隊更長」，市府忽略了交通指揮疏導人力較去年同期增加6.5倍、執勤時數每日延長3小時達7小時的事實，並質疑交通局點速率的統計方式「稀釋數據」，也未評估對替代道路的影響。交通管制工程處(交工處)表示，警力配置協助用路人熟悉新路型，非事故改善的主因。

苗博雅表示，從交工處的資料來看，羅斯福路、基隆路口的晨峰車流量(PCU)較施工前下降，總車流量減少12至15%，用路人改道效應持續；市府公布的尖峰車隊停等長度減少30公尺，事實是大幅增加5.5倍，9月8日至9月12日全部都是上班日，尖峰時間最長停等平均64公尺，9月30至10月31日，中間有11天假日，平均停等358公尺，11月1日至11月30日，中間有10天假日，平均停等354公尺。

苗博雅表示，車流變少外，車速也下降，更指交通局點速率的統計方式有問題；計算的起迄點長達3.7公里，忽略羅斯福路往基隆路或福和橋車輛，且未排除經過路口的車輛，質疑「稀釋數據」，也未研究對替代道路的影響。

交工處說明，車隊長度是以尖峰車流量較大的方向作為觀測對象，採整體路口運作評估，包括晨峰羅斯福路往北(景美往捷運公館站)、基隆路往東(福和橋往市府)及昏峰羅斯福路往南(捷運公館站往景美)、基隆路往西(市府往福和橋)，各時段每半小時量測1次，先分別計算各路段的「平均車隊長度」，再將各路段的平均值加以平均。

觀測結果顯示，晨峰羅斯福路往北施工前64公尺，完工後228公尺(增加164公尺)；基隆路往東施工前機車268公尺、汽車204公尺，完工後機車111公尺、汽車96公尺(機車減少157公尺、汽車減少108公尺)；昏峰羅斯福路往南施工前89公尺，完工後32公尺(減少57公尺)；基隆路往西施工前96公尺，完工後114公尺(增加18公尺)。苗博雅的數據是「最長車隊長度」，是單日中最長的排隊數值，且僅就晨峰羅斯福路往北單一方向比較，數值可能出現短暫過高或過低，無法反映實際通行情形。

對於「稀釋數據」的質疑，交工處表示，若以單點式偵測器(VD)速度易因「停車、加減速、切換車道」造成瞬間劇烈跳動，旅行時間則能反映完整路段的通行體驗，避免因單點變化造成誤判。因此以受公館圓環拆除後受影響的主要通勤路廊為蒐集範圍，長距離監測旅行時間與速率，更全面反映整體路廊的交通狀況。採用的TOMTOM公司數據，該公司為國際知名導航軟體公司，也是 Apple 地圖導航的底層技術提供者，其使用不限特定車種，該公司也每年發布國際各城市的交通指數，具有一定公信力。

交工處強調，完工後至12月9日事故件數相較去年同期減少約47%，共計發生27件，較去年減少24件。事故改善成效的核心在於行車動線更直觀、簡單及可預期，有效減少動線交織與路口複雜度，使駕駛與行人皆能依標誌標線清楚通行，從根本降低衝突風險，警力配置主要是在啟用初期協助用路人熟悉新路型，非事故改善的主因。

