苗博雅稱台灣若開戰「非所有人都在戰場」 藍青年：廢話天后

台北市議員苗博雅近日宣稱若爆發戰爭，「非所有人都在戰場」、「該上班上學開店的都照常運行」，又嗆說「我不會跟你們一起投降」、「我絕對是第一批被抓甚至被殺的」。引發高度熱議。國民黨主席朱立倫時期的黨前發言人合開臉書粉專「風向123事」今（10日）開酸，指苗博雅所言是「廢話天后」。

台北市議員苗博雅。（翻攝自苗博雅臉書）

桃園市議員凌濤、國民黨前發言人楊智伃和鄧凱勛於11月14日成立「風向株式會社」並成立「風向123事」臉書專頁，透過製作短影音、梗圖等內容，在社群平台進行時事評論與政治攻防，希望吸引年輕社群關注政治議題。

廣告 廣告

對於苗博雅日前發表台灣若開戰一番言論，連日來在發網路上掀起不小的爭議，多指苗的講話不切實際，苗博雅遭輿論批評後，在「脆」（Threads）又發文指稱國土面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，但發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。否認自己的看法有錯。

對此，「風向123事」今發文開酸。

「風向123事」表示，苗博雅稱若台灣開戰「非所有人都在戰場」？廢話天后！所有人都被戰爭影響！

「風向123事」說，據報，日前苗博雅在自己的直播節目上聲稱如果真有共軍入侵，台灣多數民眾仍可維持基本作息、正常上下班，甚至拿烏克蘭作為類比的對象。先不論我國與烏克蘭的國土面積、天然條件、國際情勢等都有相當程度的差距，就算放下不計，烏克蘭的現狀也顯然不是苗博雅所說的「正常生活」。

楊智伃（左起）、凌濤、、鄧凱勛。（翻攝自風向株式會社YT）

「風向123事」指出，烏克蘭全民都被戰爭影響。不論是學校遭火箭彈襲擊、銀行發生擠兌、或是有人民需要躲進地鐵才能稍微安心生活，都可以看見一旦戰爭發生，全民生活都勢必受到影響，更何況是我國國土面積比烏克蘭小超過16倍、必要資源又可能被全面封鎖的情況。

「風向123事」續指，苗博雅寧可拿以色列出來洗地又翻車也不認錯？被輿論罵翻後，苗博雅竟然拿以色列出來類比，意圖透過貶低罵聲來抬高自己言論的價值，結果還是大翻車。

「風向123事」說，以色列的戰爭多屬邊境衝突，且以色列後方有不被大規模攻擊的腹地，另外，以色列國土相較於我國，較不會面臨海空全面包圍封鎖，情勢與我國相差甚遠。且就算有非主要交火區域，以色列全體居民還是面臨學校停課、地鐵癱瘓、商業停擺等問題。

「風向123事」認為，並不是國土小就可以類比，也不是隨意類比就可以讓戰爭的殘酷消失。苗博雅為賴政府不斷洗地、洗腦民眾、假裝「戰爭並不可怕」的錯誤類比行為，才是真正讓全民國防意識陷入險境的兇手！

「風向123事」強調，真正的國防絕不是用毫無規劃的天價預算堆砌，透過網軍認知作戰也絕對不能讓戰爭「消失」，只有具體、實際的規劃與誠實面對戰爭風險，才能真正保護全民！

楊智伃在國民黨主席朱立倫任內擔任黨發言人，表現超亮眼，受到各界高度關注。（資料照／國民黨提供）

延伸閱讀

丁教授造謠她論文抄襲遭提告喊「筆誤」？ 徐巧芯：字跟音都不同

明新科大副教授貼文惹議！校方聲明個人行為 徐巧芯：丁丁老師自甘墮落

大學副教授指控論文抄襲大翻車 徐巧芯預告「法院見」