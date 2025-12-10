苗博雅稱戰時仍可照常上班上課 軍事社群一張地圖打臉

社民黨台北市議員苗博雅近日表示，如果台灣爆發戰爭，金、馬外島遭攻擊時，本島多數民眾仍能維持上班上課。對此，擁有43萬粉絲的台灣知名軍事社群「世界特種部隊與軍武資料庫」，透過地圖對照分析指出，台灣無法複製烏克蘭的分區上班情形，如果開戰「全島皆為前線」。

苗博雅。(圖/中天新聞)

「世界特種部隊與軍武資料庫」在社群平台貼文表示，現行烏俄戰爭戰況最激烈的頓巴斯及扎波羅熱戰區，交戰面積已超過2個台灣本島大小。以烏克蘭為例，首都基輔距離前線約450到500公里，西部的利沃夫更與戰區相隔超過1000公里，形成龐大的安全後方。然而台灣全島最長距離僅約400公里，意即全島皆為前線，沒有任何城市能享有遠離戰火的安全距離。

廣告 廣告

該社群強調，部分民眾引用1950至1970年代台海危機經驗，認為本島過去能維持日常生活，這是忽略了現代戰爭型態與科技的改變。隨著解放軍現代化，未來台海衝突恐怕不再侷限於海、空對抗，而是針對軍事設施及關鍵民生設施進行源頭打擊。與烏克蘭不同，台灣面臨更密集的長程飛彈與無人機打擊，基礎設施易遭摧毀，可能出現長時間、全島性的停水、停電。

烏俄戰爭慘況。(圖/美聯社)

該社群進一步指出，現行《民防法》與緊急應變手冊多著重防空避難，卻缺乏在基礎設施全面癱瘓下的社會運作指引。如發生停電、交通中斷、燃油供應軍用優先等情況，正常通勤不僅不切實際，更可能造成社會混亂。因此，與其幻想戰時能維持日常，更應思考如何強化分散式韌性。

該社群表示，所謂分散式韌性，意指將能源、水源、通訊等基礎設施分散至各社區與大樓，如設置太陽能微電網、雨水回收系統、點對點通訊網路（Mesh Network）等。分散化可降低敵方摧毀關鍵設施所造成的衝擊，讓社區在中央系統癱瘓時仍能維持基本運作，確保社會秩序不致全面崩解。

延伸閱讀

美股大跌台積電ADR逆勢揚 台股關注1/16法說重頭戲

中秋變盤？關鍵在美降息碼數 「吃維他命」還是「看醫生」天壤之別

月線翻紅！新台幣8月狂漲8.96角 今31.94元小貶作收