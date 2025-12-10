苗博雅稱戰爭可上班課有錯？作家、律師提實例打臉藍白

政治中心／劉宇鈞報導

苗博雅說，若台灣被中共佔領，「我絕對是第一批被抓甚至被殺的」。（圖／資料照）

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中表示，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課，相關言論引發熱議，不少藍白人士紛紛開砲。對此，作家朱宥勳、律師林智群皆提出實際案例，力挺苗博雅的說法。

朱宥勳9日發文說，中日戰爭打了超過八年，西南聯大有沒有上課？學者錢穆還在這段時間內寫了《國史大綱》。同一時間，屬於日本殖民地的台灣也在戰時體制下，有全部停班停課？就算不懂台灣史，《螢火蟲之墓》有沒有看過？故事裡的親戚家男主人，每天出門是去玩？

朱宥勳也說，國共內戰打仗的期間，全中華民國都停班停課了嗎？沒有，台大照常上課，不但如此，國民黨的特務也照常上班，暗殺了台大中文系主任許壽裳。現在的藍白陣營是連自家的中國近代史都搞不清楚了嗎？

林智群則直言，烏克蘭打了四年，他們的學生都停課了嗎？中國抗戰8年，西南聯大就不上課了嗎？楊振寧、張忠謀這些人那8年都沒上學嗎？

林智群更說，面積比台灣小、跟敵國之間沒有100-130公里台灣海峽的以色列，今年跟哈瑪斯、伊朗、敘利亞打了一堆仗，他們的學校停課了嗎？823砲戰，台灣學生都停課了嗎？

針對各界議論，苗博雅在社群平台回應，她指出，近日有一波紅媒政論節目、側翼粉專對他進行一條龍攻擊，擷取她直播的一小段大做文章，「我看了一些攻擊的圖文，從紅霉（媒）名嘴到側翼粉專，無臉網軍帳號都『無法正確引用我實際講的話』。單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。」

苗博雅提到，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。八二三砲戰期間，台灣本島仍然維持社會運作，現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。

苗博雅強調，有人覺得中共統治台灣，可以吃香喝辣、願意投降，主張和談投降的人等中共來，拿了好處就馬上飛到美國依親去了。「我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降」。

