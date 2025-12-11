苗博雅稱戰爭正常上班被罵翻 顧立雄：「準備好」才是重點

國防部長顧立雄11日出席立法院朝野協商。（姚志平攝）

社民黨台北市議員苗博雅近日因在直播中談及，若爆發戰爭除戰場外，仍可能維持一般上班上課，引發外界議論。對此，國防部長顧立雄今（11）日表示，重點是在於面對任何危機、天災地變時候，發揮全社會防衛韌性。

苗博雅11月26日在直播中舉俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。該言論引發外界抨擊後，苗博雅9日在社群平台Threads上發出長文回應，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作；並舉八二三砲戰為例提到，當時台灣本島仍然維持社會運作。

針對苗博雅的言論，顧立雄今上午在立法院受訪時提到，重點是在於面對任何危機、天災地變時候，發揮全社會防衛韌性，假設將全社會防衛韌性做好、準備好，就能面對所有重大災害及任何緊急事變，這個才是重點。

顧立雄也強調，也就是說當每個人民都能夠準備妥適，韌性越堅強，我們就越能應付所有可能的緊急事變跟重大災害。

顧立雄的回應曝光後，也引發網友熱烈討論，在入口網站Yahoo相關新聞底下已有超過400則留言，有網友表示「你當然可以宣布照常上班上課，反正有沒有人會到是另一回事」、「真的以為打仗是好玩的？」「又是問a答b」、「Say What？」「民進黨官員發言特色就是有講等於沒講？」「開戰了還能上班？這樣股市上班日敢開盤？」

