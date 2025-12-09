苗博雅稱戰爭照常上班上學惹議 網友轟:烏克蘭是台灣16倍大

圖片:AI生成 國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」將全民普發之際,台北市議員苗博雅日前在直播節目「台灣百科全書」中討論小橘書議題時,以俄烏戰爭為例,聲稱現代戰爭開打後,除了軍人上戰場外,大多數人仍維持正常生活,該言論引發各界強烈批評。

苗博雅在直播中表示,許多台灣人對戰爭的印象停留在《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》等電影動畫。她舉例,俄烏戰爭開打近3年,烏克蘭未被佔領地區民眾仍正常上班上學。她並假設若中國攻擊金門、馬祖,台灣本島生活機能仍會正常運作,民間社會活動不會停止,「不會每天都躲在防空洞」。苗博雅強調這些資訊是今年9月她在波蘭華沙安全論壇與烏克蘭官員交流得知。

然而此言論在社群引發軒然大波。網友質疑「烏克蘭約是台灣的16倍大且國土大多是平原或低地」,批評苗博雅「把戰爭當成兒戲」、「一本正經說瞎話」。胸腔科醫師蘇一峰更嘲諷綠營「毀台五步驟」:矽盾送美國、軍購不出貨、跟對岸挑釁、子孫送美國,還騙大家打仗生活照舊,其實自己先溜。

資深媒體人謝寒冰在政論節目《新聞大白話》痛批,苗博雅的話不只違背常識,更是「違背電視」。他指出,雖然烏克蘭國土遼闊、戰場集中烏東,但先後有約1000萬平民逃出國,俄軍持續對能源設施發動襲擊,基輔等大城市開始斷電,「這就是馬照跑、舞照跳,一切歌舞昇平沒事嗎?」謝寒冰質問,有多少烏克蘭人在戰爭爆發後逃離?這些事苗博雅都不知道?他直言「有電視就知道這是不可能的事」。

