苗博雅稱若台海開戰本島可維持日常生活 網怒批：鬼扯

台北市議員苗博雅日前在直播中表示，若台灣遭受戰爭攻擊，大多數民眾仍能維持正常生活，並以烏克蘭為例說明現代戰爭型態。此番言論隨即引發網友強烈質疑。

台北市議員苗博雅。（圖／中天新聞）

苗博雅在直播中指出，現代戰爭發生時，並非所有人都在戰場上，軍人在戰場作戰，但大多數人其實都還是維持著日常生活。她舉例說明，烏克蘭遭俄羅斯攻擊三年，但在未被佔領的地區，孩子們都還在上學，該上班的還是在上班，該開的店都還是照開，強調「這個才是現代戰爭的實況」。

苗博雅進一步表示，如果台灣被敵國入侵，比如說對岸攻擊金門、馬祖，其實台灣本島大多數的日常運行，都還是會照常運作，該上班上學開店的都照常運行。

擁有5.1萬追蹤者的粉專「Next逆襲」12月7日分享苗博雅的直播影片後，直言這意思是「戰爭了，你們上戰場吧，我會躲好的」。

另一粉專「觸極者」則引用英國文學家、《動物農莊》作者喬治歐威爾（George Orwell）的名言回應：「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人」，並質疑「講得好像台灣海峽很寬、台灣很大似的？」

網友紛紛在貼文下方留言批評，有網友表示「奇怪的是這種言論還是有人相信」、「狗屁不通，再怎麼戰爭人都要生活，只是戰亂中求生存，狀況差太多了」。也有網友指出「烏克蘭面積是台灣的16倍耶」，質疑兩者情況不能相提並論。

