苗博雅稱若台灣失守「首批被殺」拒投降 藍議員酸：不用當兵、別打嘴砲

台北市議員苗博雅近日宣稱若爆發戰爭，「該上班上學開店的都照常運行」，又嗆說「我不會跟你們一起投降」、「我絕對是第一批被抓甚至被殺的」。言論引發高度熱議。國民黨台北市議員楊植斗今（10日）開酸「苗博雅不用當兵，死的不是妳，別在那打嘴炮啦。」

台北市議員苗博雅。（中天新聞）

楊植斗在臉書發文表示，苗博雅喜歡用烏克蘭來比，好，那就來比。

他指出，苗博雅說得慷慨激昂，說：「我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

楊植斗指出，事實上，戰爭會死的只有兩種人，一種是為國勇敢犧牲的戰士，另一種是無辜捲入戰火的平民。而引發戰爭的政客呢？死了哪一個？

楊植斗說，確實，如苗博雅所說，這些政客可說是馬照跑、舞照跳，烏克蘭高官甚至可以貪污1億美金的能源相關計畫，吃香喝辣。

楊植斗強調，「苗博雅不用當兵，死的不是妳，別在那打嘴炮啦。」

國民黨台北市議員楊植斗。（翻攝自楊植斗臉書）

